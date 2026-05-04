Si no presentaste tu Declaración Anual, aún puedes hacerlo. Conoce la fecha límite del SAT y cómo evitar multas con el trámite extemporáneo

Aunque el plazo oficial ya concluyó, el Servicio de Administración Tributaria aún permite que los contribuyentes presenten su Declaración Anual de forma extemporánea, siempre y cuando lo hagan antes de recibir un requerimiento formal, lo que evitaría sanciones económicas.

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¿Cómo funciona esta “segunda oportunidad”?

De acuerdo con especialistas, el SAT suele enviar “invitaciones” a quienes no cumplieron con el trámite en tiempo, brindando una especie de segunda oportunidad sin multa inmediata. Sin embargo, si el contribuyente ignora este aviso, entonces sí llegará un requerimiento oficial que implica sanción.

Multas por no presentar la declaración

Según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), las multas por no presentar la declaración pueden ir desde 1,810 hasta 36,740 pesos, dependiendo del caso y del tiempo de incumplimiento.

Además de la multa, se aplican recargos mensuales del 1.47% sobre el monto pendiente, lo que incrementa la deuda conforme pasa el tiempo, afectando directamente el bolsillo del contribuyente.

Fecha clave y actualización por inflación

Quienes no regularicen su situación antes del 9 de mayo, deberán pagar también una actualización basada en la inflación, lo que significa que el monto a pagar aumentará aún más al sumarse este factor a los recargos.

¿Quiénes están obligados a declarar?

Deben presentar la Declaración Anual quienes hayan tenido ingresos en 2025 por sueldos superiores a 400 mil pesos, múltiples patrones, honorarios, actividades empresariales, arrendamiento, intereses, dividendos o compra-venta de bienes.

En contraste, no están obligados a presentar la declaración los asalariados que trabajaron para un solo patrón, siempre que este haya realizado las retenciones correspondientes y no se hayan superado los montos establecidos por la ley.