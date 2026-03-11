Aureliano Hernández fue designado con 472 votos a favor de todas las bancadas, luego de encabezar la evaluación realizada por los diputados

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034, a propuesta de una terna presentada por la Comisión de Vigilancia de la ASF. El funcionario, quien fue el mejor calificado del proceso, rindió protesta de inmediato al cargo, en el que inicia formalmente el próximo 15 de marzo.

Con un amplio consenso y con el apoyo de todos los partidos políticos, el nuevo auditor logró una votación de 472 votos a favor, tras una votación por cédula secreta, que tardó un par de horas en procesarse.

La terna en la que fue electo Hernández Palacios Cardel también estuvieron Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, mientras que el auditor saliente, David Colmenares, quien aspiraba a la reelección ni siquiera llegó a la terna y quedó en el lugar número 35 en las calificaciones de los legisladores.

Hernández Palacios trabaja actualmente en la Auditoría Superior de la Federación desde 2028 y fue designado el año pasado como auditor de gasto federalizado, lo que representa que de alguna manera es cercano a David Colmenares, aunque no destacaba como favorito en los primeros sondeos.

En una breve declaración, tras rendir protesta ante el pleno, arropado por diputados de todos los partidos, señaló que su labor será pulcra. “No vengo a cumplir con nadie. Mi trabajo será solo el compromiso con la honestidad y nunca le voy a fallar a esta soberanía que tuvo a bien votar”, señaló tras ser cuestionado sobre si garantiza independencia del Ejecutivo federal.

El nuevo auditor federal cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Veracruzana con especialización en temas de finanzas públicas y fiscalización y maestro en políticas públicas.

Tiene más de dos décadas de experiencia en auditoría, control y evaluación de gasto público. Anteriormente se desempeñó como director general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Desde el año pasado es auditor de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, institución en la que trabaja desde 2018.

Algunos legisladores apuntaron que es un personaje cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su padre Fernando Hernández Palacios Mirón fue director general Jurídico y de Gobierno en la alcaldía Tlalpan durante la administración encabezada por Claudia Sheinbaum hasta el 6 de diciembre de 2017, momento en el que se convirtió en el encargado del despacho de la jefatura de la delegación Tlalpan. En 2022 fue designado secretario particular de la actual presidenta.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda, defendió el proceso de selección del nuevo auditor y aseguró que se realizó con rigor técnico y científico.

Explicó que el acuerdo fue que los mejor evaluados por cada una de las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios fueran los que conformaran la terna, indicó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Herrera Borunda explicó que desde el inicio se establecieron reglas claras mediante la convocatoria y una rúbrica de evaluación que permitió a las y los legisladores valorar a las y los aspirantes.

Herrera Borunda destacó que la terna fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, MC, PT y PVEM, lo que, dijo, refleja que el proceso se condujo con seriedad y bajo criterios técnicos.

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró la elección de Hernández Palacios resaltó que las tres personas que integraron la terna eran los mejor calificados y el nuevo auditor fue el mejor calificado por sus conocimientos técnicos y experiencia en las tareas de fiscalización. “Confiamos en que su gestión fortalecerá la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”, sentenció.