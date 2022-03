Autoinculpación de Sandra Cuevas enciende los ánimos en el Congreso local; pelean diputados

POR PATRICIA RAMÍREZ

La declaración de culpabilidad de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, encendió los ánimos en el Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores de oposición y morenistas se enfrascaron en un intercambio de acusaciones entre los dos bandos.

El morenista Janecarlo Lozano recordó que los panistas defienden a ultranza a sus funcionarios públicos y les espetó que tienen en sus filas a una delincuente confesa, lo que afecta también a la ciudadanía. Les demandó además a quienes apoyaron a Cuevas pidan también disculpas por los excesos de esa funcionaria y les recordó que ella también admitió que pegó billetes de 500 pesos en pelotas que lanzó a sus seguidores.

Panistas y priistas insistieron una y otra vez para que el presidente de la mesa directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, llamara a no desviarse del tema que se estaba tratando en tribuna, pues se estaba llevando la discusión a un tema diferente.

El diputado Temístocles Villanueva, quien procede de la alcaldía Cuauhtémoc, recordó que está pendiente la comparecencia de Cuevas para que explicara el asunto de las pelotas con billetes que repartió en un acto público.

En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Alarcón, explicó que esa petición será desahogada de acuerdo con un orden ya establecido y en el lugar que le corresponde.

Sin embargo, las panistas insistieron en sus críticas contra la conducción de la sesión y señalaron que se actúa de manera facciosa negándoles la palabra, aunque no habían defendido hasta ese momento a la alcaldesa de Cuauhtémoc, a lo que molesto, Díaz Polanco, les exigió que respetaran su autoridad y no lo involucraran en una discusión que no le correspondía.

Para cerrar la discusión, el diputado Martín Padilla espetó una frase con “jiribilla” para aprovechar y apoyar veladamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Yo digo que siga el presidente”, dijo entre risas de sus compañeros de bancada.