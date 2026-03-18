55 empresas han sido capacitadas y unas 20 tuvieron acceso a consultorías especializadas y certificaciones internacionales

Para darle un impulso a una red de proveeduría más sólida, resiliente y competitiva en México y Norteamérica, en donde nuestro país trabaja en lograr la meta de incrementar el contenido nacional industrial en un 15% en línea con las directrices del Plan México, la Industria Nacional de Autopartes (INA), en coordinación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) de Grupo Banco Mundial, participaron en el Demo Day del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) Plan México-IFC-INA.

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Ahí, se dio a conocer que el programa tuvo como resultados que 55 empresas fueron capacitadas y hasta 20 empresas tuvieron acceso a consultorías especializadas para obtener certificaciones internacionales, lo que contribuyó a elevar los estándares productivos del sector.

Con ello, la industria de autopartes busca incrementar el contenido nacional en 15%, en concordancia con las directrices del Plan México.

La Secretaría de Economía indicó que este programa constituye un modelo basado en la demanda de grandes empresas del sector automotriz y se desarrolla en colaboración con esta dependencia y cuenta con el respaldo de la banca de desarrollo del Gobierno de México, NAFIN-BANCOMEXT.

En el Demo Day del Programa de Desarrollo de Proveedores #PlanMéxico – @IFC_org – @inaoficialmx, se fortaleció la integración de pymes mexicanas a las cadenas globales del sector automotriz.



Se capacitó a 55 empresas y hasta 20 accederán a consultorías para certificaciones. pic.twitter.com/8PGo7y1EjN — Economía México (@SE_mx) March 18, 2026

De ahí que el encuentro tuvo por objetivo presentar los avances de la primera generación de empresas participantes de esta iniciativa orientada a fortalecer la proveeduría nacional del sector automotriz.

La directora Regional para México, Centroamérica y República Dominicana del IFC de Grupo Banco Mundial, Sanaa Abouzaid, observó que “este programa convierte el potencial de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas en oportunidades reales de negocio. Al cerrar brechas técnicas, operativas y comerciales, ayudamos a que más empresas locales se integren a cadenas de valor globales, generen empleo de calidad e incentiven una industria automotriz más competitiva contribuyendo a las directrices del Plan México. Hacia la segunda mitad del 2026, el IFC buscará integrar 50 pymes adicionales, beneficiando a más de 100 empresas mexicanas“, adelantó.

En tanto que el presidente ejecutivo de la INA, Francisco González Díaz subrayó que el fortalecimiento de proveedores locales es una prioridad estratégica para la economía mexicana.

“El PDP que presentamos el día de hoy es el primer resultado conciso del Plan México“, dijo y agregó que la industria automotriz se ha consolidado como uno de los actores centrales de la manufactura a nivel global.

“Somos el cuarto productor y exportador mundial de autopartes, así como el principal proveedor de Estados Unidos, con un ecosistema industrial que genera cientos de miles de empleos y participa de forma decisiva en el comercio regional“, señaló.

De su parte, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, subrayó que la industria de autopartes es uno de los sectores con mayor contenido nacional en la manufactura mexicana, resultado de años de integración productiva regional.

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Por ello, destacó, resulta clave fortalecer el acompañamiento técnico y financiero para que más empresas mexicanas se integren a las cadenas de suministro regionales.

“La experiencia de éxito que hemos tenido con este programa nos anima a replicarlo en otros sectores estratégicos y contribuir a una mayor prosperidad compartida en Norteamérica” enfatizó.