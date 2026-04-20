Avanza colonización del INE; esta semana elegirán diputados nuevos consejeros

Entre los favoritos están personajes vinculados al gobierno, cercanos a la 4T y algunos funcionarios del INE

Esta semana, una antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, la mayoría en la Cámara de Diputados elegirá a tres consejeros electorales, con lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) quedará colonizado por la 4T.

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El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados difundió el listado de 50 perfiles, de dónde saldrán las tres quintetas de donde saldrán los nuevos consejeros y consejeras electorales. Las quintetas serán entregadas este lunes a la Junta de Coordinación Política, para que las remita al pleno para su votación.

Esta lista de finalistas está plagada de personajes cercanos a Morena, como los dos concursantes con la mayor calificación, Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México y Bernardo Valle Monroy, exconsejero electoral de la Ciudad de México y asesor en la elaboración de la reforma electoral son los aspirantes mejor evaluados, con 99 puntos cada uno.

También aparecen personajes ligados a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, como Jesús Octavio García González, actual encargado de despacho de la dirección ejecutiva de Administración del INE; Pedro Rafael Constantino Echeverría, coordinador de asuntos jurídicos en Materia de Fiscalización del INE y María Fernanda Romo Gaxiola, directora de Procedimiento de Remoción de Consejeros de los OPLEs y de Violencia Política contra las Mujeres del INE quien además obtuvo la calificación global más alta entre las mujeres, con 86 puntos.

Por lo que toca a las acciones afirmativas, en la lista de las 50 personas que pasarán a las quintetas solo hay dos, por lo que es prácticamente un hecho que María Alejandra Tello Mendoza, cercana al magistrado Felipe de la Mata y Armando Hernández Cruz, ex consejero del IECM entren a las quintetas. Ambos aspirantes están inscritos como personas con discapacidad, por lo que deben pasar a las quintetas para cumplir con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los que quedaron fuera de esta última etapa son los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos Mega, quien había obtenido la tercera mejor calificación y la presidenta de ese organismo electoral, Patricia Avendaño Durán.

Otro personaje que destaca en las calificaciones está Iulisca Zircey Bautista Arreola, quien obtuvo una calificación global de 82 puntos, una de las más altas de entre las mujeres y quien ha colaborado recientemente en el INE.

Por su lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá seguir desahogando las impugnaciones que siguen llegando por el proceso para la elección de estas tres consejerías del INE, aunque es de preverse que quede concluido esta misma semana.

REFORMA CONTRA FEMINICIDIOS

Esta semana la Cámara de Diputados también prevé aprobar la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito en todo el país.

Se busca unificar el tipo penal y las sanciones, eliminando las diferencias estatales que generan impunidad, generando con ello criterios de investigación con perspectiva de género y coordinación entre Federación, estados y municipios.

También se busca garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato igualitario sin importar el estado donde ocurra el delito.

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que este es un tema prioritario, por lo que será discutido y previsiblemente avalado esta misma semana.

Por lo que se refiere a las leyes secundarias del Plan B, señaló que hay una discusión sobre eso, pero tampoco se descarta y recordó que el plazo para reformas en materia electoral vence el último día de mayo.