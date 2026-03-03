Avanza en Cámara de Diputados aumentar penas para reclutamiento forzado de menores

Asegura la presidenta de la Cámara de Diputados que se incrementará hasta 20 años la pena por esta conducta delictiva

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldó el dictamen que endurece penas por el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y advirtió que este flagelo debe detenerse porque causa mucho dolor a las familias mexicanas.

La diputada panista precisó que el dictamen, producto de iniciativas de diversos partidos y una propia, se le dio primera lectura en la sesión de este martes para ser discutido, votado y, en su caso, aprobado en la sesión del pleno de mañana miércoles.

López Rabadán explicó que actualmente la pena es de 7 a 12 años de prisión, la cual se incrementará hasta 20 años con estas reformas al artículo 201 del Código Penal Federal, que tienen el propósito de proteger a las niñas, niños y adolescentes del crimen organizado.

“Es algo lamentable que se debe detener, que hemos visto está causando mucho dolor (…) es un mensaje claro que debemos de dar a los delincuentes, porque quien roba la infancia de una niña o de un niño debe enfrentar todo el peso de la ley”, puntualizó.

La iniciativa en la Cámara de Diputados busca tipificar y sancionar de manera más severa el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado. Se trata de una reforma al Código Penal Federal que pretende cerrar vacíos legales y responder al aumento de casos en los que adolescentes son obligados a participar en actividades delictivas.

Se plantea adicionar un capítulo al Código Penal Federal para definir el delito de reclutamiento forzado, que incluye captación, amenazas, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza, extorsión u otras formas de coacción para obligar a menores de 18 años a unirse a grupos criminales.

En entrevista, al referirse a la reforma electoral, dijo que aún se está en espera del documento oficial y reiteró que esta debe contar con la participación de todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, insistió en que las prioridades deben ser proteger las elecciones de la intervención del crimen organizado y evitar que los programas sociales sean condicionados.

“Necesitamos detener las manos de los cárteles y del crimen organizado, porque esas manos las meten en las elecciones, pagan campañas y luego se sienten los dueños del territorio, y eso lastima muchísimo a los mexicanos”, sostuvo.

Además, continuó, se debe garantizar a las y los ciudadanos que no van a perder su programa social si no votan por un partido en específico, porque esos programas sociales los pagan sus nietos, sus hijos, las empresas y los ciudadanos que pagan impuestos.

Finalmente, anticipó que este miércoles habrá una sesión solemne a propósito del Día Internacional de la Mujer, el cual, dijo, es una oportunidad para hablar sobre los pendientes en esta materia.