Avanza proceso para la elección de tres consejeros electorales del INE

Esta semana se aplicarán los exámenes a los aspirantes que pasen a la segunda fase; se inscribieron en total 476

En medio de cuestionamientos, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados iniciará esta Semana Santa la primera depuración de los 476 candidatos para ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE). De ellos, 209 aspirantes debían subsanar deficiencias en su información, con plazo cumplido este domingo.

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El Comité, integrado por Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Selene Cruz Alcalá, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, tiene hasta el 22 de abril para evaluar trayectorias y presentar tres quintetas de los mejor calificados. El 6 de abril se realizará la evaluación de conocimientos, mientras que del 12 al 16 de abril se efectuarán las entrevistas.

No obstante, han surgido críticas, ya que partidos de oposición consideran que el proceso favorecerá perfiles afines a la 4T, poniendo en riesgo la autonomía del INE. El diputado Federico Doring señaló que los cinco integrantes del Comité son perfiles afines a Morena, electos por la mayoría morenista y la CNDH, lo que podría derivar en elección por cuotas partidistas.

Los requisitos para aspirar a consejero incluyen ser ciudadano mexicano de nacimiento, ejercer derechos civiles y políticos, tener más de 30 años, contar con título profesional con cinco años de experiencia en la materia electoral, credencial de elector, y no haber ocupado cargo público en los últimos cuatro años. El TEPJF determinó que personas con doble nacionalidad también pueden participar.

Los consejeros electos tendrán un mandato de nueve años, con salario bruto de 262,634 pesos y neto de 180,828.91 pesos, sin posibilidad de reelección, aunque esta disposición cambiará según el Plan B de la reforma electoral.

Actualmente, el Comité Técnico de Evaluación revisa documentación, currículums, ensayos y requisitos legales como primer filtro; seguirá con exámenes de conocimiento y entrevistas en la primera quincena de abril.

Las tres quintetas deberán incluir criterios de acción afirmativa: personas indígenas o afromexicanas, migrantes, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQ+, aunque no garantiza su elección. Las quintetas se entregarán al pleno de la Cámara de Diputados antes del 22 de abril de 2026, se votará el 23 de abril y, de no haber consenso, se recurrirá a insaculación el 28 de abril de 2026.