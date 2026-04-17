Avanza revisión de casos de amnistía con apoyo del Poder Judicial

Se revisan casos de personas indígenas, mujeres y adultos mayores, con el respaldo del Poder Judicial, en procesos orientados a corregir posibles injusticias y facilitar su liberación.

El Comité de Amnistía mantiene la revisión de casos relacionados con personas en situación de vulnerabilidad, como parte de la política federal de acceso a la justicia y atención a posibles irregularidades en procesos penales.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que entre los perfiles atendidos se encuentran personas indígenas, mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves, quienes en distintos casos enfrentaron limitaciones para acceder a una defensa adecuada.

Indicó que el trabajo del Comité se desarrolla en coordinación con el Poder Judicial, tanto a nivel federal como en entidades federativas, donde jueces y magistrados han respaldado procesos de revisión que permiten liberar a personas bajo criterios legales establecidos.

La funcionaria explicó que estas acciones responden a la detección de posibles injusticias, derivadas de condiciones como falta de recursos, ausencia de defensa o irregularidades en la integración de expedientes, lo que ha motivado la intervención institucional.

Añadió que la Secretaría de Gobernación participa en estos procesos como instancia articuladora, en conjunto con otras autoridades, para garantizar que los casos se analicen conforme a derecho y con apego a los principios de justicia.

La dependencia destacó que la revisión de expedientes y las resoluciones correspondientes continúan en curso, con el objetivo de atender situaciones individuales y asegurar que las personas beneficiadas accedan a su libertad bajo los mecanismos previstos en la ley.