Avanza venta de coches en México: INEGI

Se comercializaron 381 mil 632 unidades durante el primer trimestre, de las cuales 131 mil 548 correspondieron al mes de marzo

La venta de coches ligeros nuevos tuvo su mejor primer trimestre del año, al registrar 381 mil 632 unidades, esto significa un aumento de alrededor de 3.7% anual, equivalente a 13 mil 643 vehículos más respecto a 2025.

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Ello, según el avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que significa 13,643 coches más vendidas en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año inmediato anterior.

De esta forma, en el primer trimestre de 2026, se alcanzó un nuevo récord de venta de vehículos ligeros en los últimos 11 años.

Lo anterior, toda vez que la compra de vehículos ligeros por parte de los consumidores en México se vio beneficiada por el repunte que se observó en enero de este año.

Asimismo, se observó que en marzo de este año se comercializaron 131 mil 548 vehículos ligeros en México, un crecimiento de 2.4% que significan 3,114 unidades más con respecto a los vehículos vendidos en el mismo mes, pero de 2025.

Nissan, General Motors y Volkswagen fueron las marcas con mayores ventas en marzo, concentrando en conjunto el 39.11% del total.

El Instituto precisó que durante el tercer mes del año, la comercialización de vehículos ligeros de más de 131,000 significó 11.19% más con respecto a febrero pasado.

Cabe recordar que el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), y 8 empresas no afiliadas, las cuales comercializan 43 marcas que producen y/o comercializan en México.

Los datos completos del sector, esto es, incluyendo producción y exportaciones, el INEGI los presentará actualizados el próximo 9 de abril.