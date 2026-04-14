Pasan a la etapa de entrevistas 50 mujeres y 50 hombres, de donde saldrán tres quintetas que serán votadas por los diputados

El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de 100 aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) que pasaron a la ronda de entrevistas, entre los que destacan perfiles cercanos al gobierno federal y a la 4T y no fueron considerados perfiles con mucha experiencia en el ámbito electoral.

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En el listado dado a conocer este lunes, aparecen el actual director de Talleres Gráficos de México, quien se encarga de la impresión de las boletas electorales, Arturo Manuel Chávez López; Bernardo Valle Monroy, quien participó en la elaboración de la reforma electoral; ambos tuvieron las mayores calificaciones en el examen de conocimiento, con 99 de 100 puntos, lo que ha generado suspicacias.

También pasó a la última etapa el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Ernesto Ramos Mega, quien obtuvo el segundo mejor puntaje en el examen.

Por lo que se refiere a los personajes cercanos a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, varios en funciones en el INE, destacan Jesús Octavio García, director de Administración; Juan Manuel Vázquez Barajas, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y Roberto Carlos Félix, director ejecutivo de Organización Electoral.

Entre las 50 mujeres electas se encuentran Alejandra Tello, cercana al magistrado Felipe de la Mata; Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador de Morena José Antonio Álvarez Lima y Patricia Avendaño Durán, presidenta del IECM.

También aparece Marisa Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE. Mientras que entre los que no fueron considerados idóneos por el Comité Técnico son la expresidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís y Flavio Cienfuegos, exjefe de oficina de la consejera del INE, Guadalupe Taddei.

En el listado fueron también contempladas 14 personas que se auto adscribieron como acciones afirmativas, incluyendo comunidad indígena, migrante, LGBTTQI+, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las entrevistas se realizarán entre el martes y viernes y el próximo lunes se entregará a la Junta de Coordinación Política las tres quintetas, de dónde saldrán los tres nuevos consejeros electorales.