Averno le puso su marca a la rudeza

En visita exclusiva, El Amo y Señor habla de sus más recientes logros y su búsqueda de la gloria

El Amo y Señor invadió la redacción de Ovaciones con la jerarquía que dan los años. Entre la amenaza a Atlantis Jr y su sed de revancha internacional, el rudo deja claro que su reinado apenas comienza.

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Hay luchadores que caminan, y hay otros que conquistan. Averno pertenece al segundo grupo. Con la mirada fija y el aura de quien se sabe superior, el líder de los Hijos del Infierno visitó Ovaciones. El motivo: su reciente asalto al trono de Atlantis Jr durante la gira de Fantasticamania en Japón, donde se coronó como el nuevo Campeón Mundial Histórico de Peso Semicompleto.

Aunque el Heredero de la Atlántida clame que el resultado fue un accidente del destino, el rudo le pone hielo a sus aspiraciones con una sentencia de hierro:

“Todos tienen la capacidad y calidad para llegar a portar este campeonato, pero desafortunadamente está en mi cintura”.

La veteranía de Renato Ruiz no es sólo colmillo, es legado. Durante su visita, Averno posó con el orgullo de quien ha domado al infierno tras conquistar la Copa Infernal en el Homenaje a Dos Leyendas. Para él, ese trofeo no es solo metal, es la bendición de su mentor:

“Para mí, ese momento fue uno de satisfacción, es muy representativo por el maestro (Satánico) y su homenaje. El tenerla en mis manos, no quiero decir que soy el mejor, pero fue una victoria dedicada al gran maestro. Gritaron que no le gané bien, pero bien lo dijo el maestro: lo que bien se aprende no se olvida”.

Además, su ambición no se detiene en las fronteras de la Arena México. Averno lleva grabada en la piel su batalla contra MJF, cuando le arrebató el campeonato, y sabe que la escuela mexicana tiene el arsenal suficiente para imponerse a cualquier figura internacional:

“Tengo una espinita clavada con él porque me arrebató el campeonato, pero seguro tendré una revancha, por su campeonato (Mundial de AEW) o por el mío. La gente del CMLL está capacitada para cualquier empresa, tenemos la mejor cartera; no sería nada desconocido para mí”, dijo.

La caída de un ícono y el renacer

La historia de Renato Ruiz es la de un hombre que supo reconstruirse desde los escombros. En 2011, la Arena México enmudeció cuando su máscara cayó ante La Máscara.

Recientemente, el destino —y el evento Tzompantli— le permitieron volver a sentir el regresar a cubrir su rostro. El hombre detrás de la fiera se sincera sobre ese duelo que marca un antes y un después:

“En este maravilloso deporte es satisfactorio ganar, pero cuando tienes una derrota, y más de algo que le diste años de tu vida, es algo doloroso. Tienes que tener la capacidad de levantarte y seguir caminando hacia adelante.

Fue un sueño para mí portar un personaje cuando empezó este deporte; cuando ya lo forjas y él te ayuda a crecer, la gente conoce a Averno. El día que cae es algo doloroso, pero esa noche fue muy satisfactoria.

“Cuando me la volví a poner renové el hambre que tenía de niño, de estar arriba y estar enmascarado; fue una noche de emociones encontradas, pero de alegría”.