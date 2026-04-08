Avión que traía de regreso al América tuvo que aterrizar de emergencia en Miami

La aeronave presentó una falla mecánica que obligó a desviar la ruta desde Nashville

Tras empatar 0-0 ante Nashville SC en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, el América tuvo un contratiempo importante para volver a México.

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El avión que los transportaba presentó una falla mecánica, por lo que tras despegar desde Tennessee, tuvo que desviar su ruta y no pudo llegar a la Ciudad de México.

EMERGENCIA

EL avion que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo. pic.twitter.com/L5VN5zYM04 — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

Por ello, la aeronave se dirigió a Miami, donde realizó un aterrizaje de emergencia; sin embargo, la situación no pasó a mayores y jugadores y cuerpo técnico resultaron ilesos.

Tras tocar tierra en Florida, el equipo se hospedó en un hotel cercano al aeropuerto, en espera de resolver la logística para regresar a México.

Este incidente provocó que el equipo perdiera un día de entrenamiento y recuperación, de cara al Clásico Joven ante Cruz Azul.

Será hasta este jueves cuando el técnico André Jardine y el plantel puedan retomar entrenamientos en Coapa.

Cabe señalar que las Águilas marchan sextas en el Clausura 2026 con 18 puntos y enfrentarán a Cruz Azul, que viene de una derrota en Concachampions.

Si América gana el Clásico, llegará a 21 puntos y se afianzaría en zona de Liguilla en la recta final del torneo.