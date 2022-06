Política de privacidad - Ovaciones

Editorial Ovaciones S.A. de C.V.,En cumplimiento a lo que establece la ley federal de protección de datos personales en posesión de los partículares hace del conocimiento que únicamente recaba datos personales de sus clientes y/o lectores, siendo la única responsable de su tratamiento y manifestando que se compromete a respetar la privacidad de los datos en posesión, motivo por el cual informa que:



Su domicilio para oír y recibir notificaciones es el de Guillermo Prieto No. 7, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, CP 06880,Ciudad de México.



OVACIONES recaba los datos personales relacionados con el nombre, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico, únicamente si se solicita un cargo con tarjeta de crédito,se procederá a recabar los datos bancaris correspondientes; éstos datos se utilizan exclusivamente para fines de prestación del servicio que brindamos, así como fines mercadotécnicos y publicitarios.

<span style=”color: #333333;”><b>OVACIONES</b></span> manifiesta que sus datos no serán entregados a ninguna otra persona física o moral,motivo por el cual sus datos únicamente serán tratados por OVACIONES, sus directivos o empleados y tratándose del cobro de nuestros servicios con la institución bancaria correspondiente.



Los mecanismos que utiliza OVACIONES para recabar los datos personales son:



A) De manera personal y directa.

B) A través de nuestro sitio de internet

C) A través de nuestras aplicaciones móviles.



Las excepciones para la restricción de sus datos personales son:



1) Exista requerimiento de la autoridad.

2) Los que consten en fuentes de acceso público.

Solicitamos revisar las políticas de privacidad de los enlaces a sitios de terceros ajenos que aparezcan en nuestro sitio web, ya que OVACIONES no mantiene ninguna relación con los titulares de los mismos.

El presente aviso de privacidad, podrá ser modificado en cualquier momento y nos comprometemos a publicar las modificaciones de forma inmediata en nuestras oficinas, sitios web o medios impresos.



<h3>POLÍTICA DE COOKIES</h3>

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño fichero de datos que un sitio web solicita al navegador que guarde en el ordenador o en el dispositivo móvil del usuario. Gracias a esa cookie, el sitio web puede “recordar” las acciones o preferencias del usuario con el paso del tiempo. La mayoría de los navegadores de internet admiten cookies; pero los usuarios pueden configurarlos para que no admitan determinados tipos de cookies o cookies específicas. Los usuarios también pueden eliminar las cookies en cualquier momento.

¿Por qué usamos cookies?

Utilizamos cookies para saber cómo interactúan los usuarios con el contenido y mejorar su experiencia cuando visitan nuestros sitios web.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?

Cookies propias y de terceros

En nuestro sitio web utilizamos tanto cookies propias como de terceros.

Las cookies propias son cookies enviadas desde el dominio del sitio, utilizadas generalmente para identificar preferencias en cuanto a idioma y ubicación o para ofrecer las funciones básicas del sitio.

Las cookies de terceros pertenecen a otras empresas y son gestionadas por estas. Estas cookies podrían ser necesarias para facilitar determinados formularios.

Cookies de sesión

Se trata de cookies temporales utilizadas para recordar al usuario durante el transcurso de su visita al sitio web. Cuando el usuario cierra el navegador, desaparecen.

Cookies permanentes

Se emplean para recordar las preferencias del usuario en el sitio web y permanecen en el ordenador o dispositivo móvil incluso después de que se haya cerrado el navegador o reiniciado el ordenador. Utilizamos estas cookies para analizar el comportamiento del usuario, con el fin de obtener patrones de visita y poder mejorar las funciones del sitio web. Estas cookies también nos permiten presentar al usuario publicidad personalizada y medir la eficacia de las funciones y la publicidad de nuestro sitio.

Cookies de Analítica

Número de visitas, páginas o secciones visitadas, tiempo de navegación, sitios visitados antes de entrar en esta página, detalles sobre los navegadores usados.

¿Cómo se utilizan las cookies con fines publicitarios?

Las cookies, nos ayudan a presentar al usuario anuncios pertinentes de manera más eficaz. Aunque no utilizamos las cookies para crear perfiles web del comportamiento de los usuarios cuando navegan por sitios de terceros, si empleamos datos agregados de terceros para mostrarle una publicidad personalizada de acuerdo con sus intereses. No facilitamos ningún dato personal recopilado a los anunciantes. El usuario puede desactivar la publicidad externa al sitio y la publicidad con información de terceros ajustando la configuración de las cookies. Si desactiva la publicidad, esta no desaparecerá de las páginas que visite, pero los anuncios que vea no estarán personalizados de acuerdo con sus intereses.

¿Cómo se utilizan las cookies de terceros?

Para algunas de las funciones incluidas en nuestros sitios web, recurrimos a terceros proveedores. Por ejemplo, cuando el usuario visita una página en la que se han insertado vídeos de YouTube o enlaces a estos. Dichos vídeos o enlaces (y cualquier otro contenido de otros proveedores) podrían incluir cookies de terceros. Por lo tanto, animamos a los usuarios a que consulten las políticas de privacidad de estos en sus sitios web, para saber cómo utilizan las cookies.

¿Cómo se gestionan las cookies?

Dado que las cookies no son estrictamente necesarias para navegar por este sitio web, Ud. puede bloquearlas o deshabilitarlas, total o parcialmente, a través de la configuración de las opciones de su navegador de Internet. Todos los navegadores permiten el cambio en la configuración de las cookies.

Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la utilización de cookies configurando para ello su navegador.

Para deshabilitar las cookies modificando la configuración de su navegador, puede seguir las instrucciones que especifica cada navegador:

Chrome.

Chrome para Android.

Firefox.

Explorer.

Safari.

Safari para IOS (iPhone y iPad).

Windows 10: Microsoft Edge.

Además, si el usuario no desea que sus datos se recopilen con Google Analytics, puede instalar su complemento de inhabilitación para navegadores