Ayuso critica a México por violencia y desata nueva tensión con Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que México “está peor que nunca” en materia de seguridad y cuestionó las exigencias de disculpas a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó nuevas críticas hacia México al asegurar que la situación de violencia “está peor que nunca”, en un posicionamiento que volvió a tensar el intercambio político entre autoridades españolas y el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum.

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Durante una intervención pública en España, Díaz Ayuso cuestionó la postura del gobierno mexicano respecto a la exigencia de disculpas históricas a España por la conquista, al señalar que resulta contradictorio exigir ese tipo de gestos mientras, desde su perspectiva, el país enfrenta un deterioro en materia de seguridad.

La declaración se inserta en un contexto de fricciones recurrentes entre sectores políticos españoles y el gobierno mexicano, particularmente en torno a la narrativa histórica sobre la colonización y las relaciones bilaterales actuales, donde el tema de la disculpa oficial ha ocupado un lugar central en el discurso político reciente.

La exigencia de una disculpa por parte de España tiene como antecedente la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, en la que solicitó un reconocimiento formal por los agravios cometidos durante la conquista; desde entonces, la Corona española ha evitado emitir una disculpa y ha defendido una lectura histórica que privilegia el encuentro cultural por encima de una visión de agravio.

En este contexto, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso retoman esa tensión al cuestionar la pertinencia de dicha exigencia, en una narrativa que ha sido respaldada por sectores políticos en España que consideran que no corresponde al Estado español actual responder por hechos de hace más de cinco siglos, postura que ha sido reiterada en distintos momentos por el gobierno español y la propia Casa Real.

El contraste entre ambas posiciones ha configurado un eje de fricción constante en la relación bilateral, donde México ha insistido en una revisión crítica del pasado colonial como parte de su política simbólica, mientras que España, incluida la figura del rey Felipe VI, ha mantenido una línea de rechazo a ofrecer disculpas, lo que mantiene abierto un diferendo más político que diplomático.