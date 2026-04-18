Ayuso llama “guateque” a reunión con Lula, Petro y Sheinbaum en Barcelona

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras lanzar duras críticas contra el encuentro internacional encabezado por Pedro Sánchez en Barcelona.

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Durante un acto multitudinario, la mandataria calificó la reunión de líderes progresistas como un “guateque”, en referencia a la cumbre donde participaron varios presidentes latinoamericanos. La declaración generó una rápida reacción en el ámbito político y mediático.

Las declaraciones se dieron en la Puerta del Sol, donde Ayuso encabezó un evento con miles de asistentes para entregar un reconocimiento a María Corina Machado.

En ese contexto, la presidenta madrileña aseguró que, mientras Venezuela enfrenta una crisis, los gobiernos de izquierda se encontraban “de celebración” en Barcelona, intensificando así el tono de sus críticas.

Respaldo a la oposición venezolana

Durante su discurso, Ayuso destacó la figura de Machado, a quien calificó como una líder clave en la lucha democrática en Venezuela.

La mandataria subrayó su trayectoria frente al chavismo y afirmó que representa la “dignidad de una nación”, lo que fue recibido con aplausos por parte de simpatizantes, en su mayoría integrantes de la comunidad venezolana en España.

El acto también funcionó como una muestra de apoyo político internacional hacia la oposición al gobierno venezolano.

Barcelona, epicentro de la cumbre progresista

La polémica surge en paralelo a la reunión celebrada en Barcelona, donde líderes de América Latina participaron en un foro impulsado por el gobierno español.

En ese encuentro, figuras como Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro abordaron temas como la defensa de la democracia y la cooperación internacional.

Cruce político y tensión institucional

Las declaraciones de Ayuso no son aisladas. En días previos, también había cuestionado el encuentro y a sus participantes con calificativos similares, lo que obligó incluso a Sánchez a ofrecer disculpas a los líderes invitados por el tono de las críticas.

Este episodio refleja la creciente confrontación entre el gobierno central español y la administración madrileña, en un contexto donde la política internacional también se ha convertido en terreno de disputa interna.