Ayuso llega a México; asiste a misa en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México

La presidenta madrileña aterrizó para iniciar una agenda que inició en la Basílica de Guadalupe, donde entregó una ofrenda floral y participó en una ceremonia con referencias a la relación entre España y México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió a una misa en la Basílica de Santa María de Guadalupe como parte del inicio de su visita institucional a México.

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“El arzobispo pidió por la relación entre España y México y dio la bienvenida a la presidenta madrileña, de quien dijo que viene a pedir por todas las mamás de España”, expresó el cardenal Carlos Aguiar Retes durante la homilía.

La funcionaria entregó un ramo de rosas como ofrenda a la Virgen de Guadalupe, figura central de devoción en América desde el siglo XVI.

Díaz Ayuso comenzó este domingo una gira de 10 días por México en su segunda visita institucional, con un escenario de tensión política abierta con el gobierno federal.

La visita incluye escalas en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, con encuentros empresariales y actos institucionales que buscan consolidar la presencia económica española en el país. Madrid busca posicionarse como socio estratégico en sectores como infraestructura, servicios y consumo. México, segundo inversor extranjero para la comunidad madrileña, se convierte en un terreno clave para diversificar relaciones internacionales fuera de Europa.

El Arzobispo Primado de Méjico pide desde Guadalupe por todas las madres de España. 🌹



Y por la relación de ambas naciones. pic.twitter.com/BCJk8A7Ldu — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 3, 2026

El lunes 4 de mayo se concentra uno de los actos más controvertidos de la gira. La mandataria participará en un homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana, seguido de una visita a la Basílica de Guadalupe.

Mientras el gobierno mexicano ha insistido en revisar el pasado colonial y exigir reconocimiento por agravios históricos, Ayuso representa una corriente que reivindica la herencia española como base civilizatoria.

Ayuso sostendrá el martes 5 de mayo encuentros con corporativos como Alsea y con representantes de inversión para promover a Madrid como centro financiero y puerta de entrada al mercado europeo para empresas mexicanas.

La segunda etapa de la gira se traslada al norte del país entre el 6 y 7 de mayo. En Monterrey, Nuevo León, la agenda se orienta a la industria y la innovación tecnológica. Se prevé una visita al Instituto Tecnológico de Monterrey y reuniones con directivos de CEMEX. El objetivo es vincular sectores productivos y atraer proyectos empresariales hacia España.

El jueves 7 de mayo continuará la agenda en el norte con encuentros enfocados en el ecosistema de emprendimiento. La estrategia busca captar startups mexicanas interesadas en expandirse hacia Europa mediante la plataforma madrileña.

La tercera etapa comprende el Bajío los días 8 y 9 de mayo. En Aguascalientes, el Congreso del Estado otorgará la Medalla de la Libertad, mientras autoridades municipales entregarán las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por la defensa de la hispanidad. También participará en la Feria Nacional de San Marcos y sostendrá reuniones con gobernadores del Bajío y del norte, regiones de alto dinamismo industrial y exportador.

El sábado 9 de mayo se desarrollarán actividades culturales y encuentros con la comunidad española en el Bajío, con énfasis en la vinculación social y cultural entre ambos países.

La fase final de la gira será en la Riviera Maya entre el 10 y 12 de mayo. El lunes 11 de mayo, Ayuso participará como invitada en la Gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en Xcaret, donde se proyecta la dimensión cultural y audiovisual de la relación entre Madrid y América Latina.

El martes 12 de mayo se contempla el cierre de la visita con un balance de actividades y el regreso a Madrid. La agenda está sujeta a ajustes de última hora por seguridad y protocolo, en particular por el contexto político.

Ayuso encarna el ala más conservadora del Partido Popular y proyecta su figura más allá de España. Su gira en México forma parte de una estrategia internacional que ya incluyó visitas a Estados Unidos y Bélgica, con el objetivo de posicionarse como referente del conservadurismo liberal en el ámbito iberoamericano.

La alcaldesa de Madrid calificó a México como “narcoestado” y cuestionó el carácter de los gobiernos progresistas en América Latina. Sus palabras contrastan con la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez, que busca recomponer la relación bilateral con México mediante diálogo institucional y una agenda compartida.