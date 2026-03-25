Ayuso rechaza vínculo con Calderón y critica a Sheinbaum por “enfrentarlo todo”

Isabel Díaz Ayuso niega tener como asesor a Felipe Calderón y responde a Claudia Sheinbaum en medio de la polémica política entre España y México

Morata de Tajuña (España), 25 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó este miércoles “rotundamente” estar asesorada por el expresidente mexicano Felipe Calderón y afeó a la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, que pretenda “enfrentarlo todo”.

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Díaz Ayuso respondió así a Sheinbaum después de que esta acusara a la política conservadora española de mantener una posición “ideológica” y alineada con Calderón sobre la conquista de América.

“Es totalmente falso que nosotros tengamos al expresidente Calderón de asesor, rotundamente falso”, respondió Díaz Ayuso en una rueda de prensa, en la que aseguró que su objetivo es “unir pueblos” con “la Hispanidad”.

Y agregó: “No entiendo esa necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo”.

“Ella (Díaz Ayuso) es ideológica. Su asunto es ideológico contra nosotros. Y están aliados con (el expresidente) Felipe Calderón (2012-2018) allá, con la derecha mexicana allá. Entonces, pues ¿qué esperan que diga? Que nieguen la historia”, señaló la mandataria mexicana en su conferencia matutina.

El 16 de marzo, el rey Felipe VI de España dijo que hubo “mucho abuso” en la conquista de América, y añadió que, cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores actuales, “obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos”, aunque también indicó que deben conocerse en su justo contexto.

Díaz Ayuso replicó que “abusos” eran los que “se cometían contra la población autóctona por parte de las civilizaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”.

Consideró asimismo que los actuales gobiernos populistas de España y México “venían buscando” esa polémica porque comparten el deseo de “buscar en el pasado alguna excusa para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro”.

“Los gobiernos que no toman responsabilidades actuales son los que siempre están con el espejo retrovisor (…) No creo que sea responsabilidad nuestra la situación de inseguridad que tiene México y otros problemas”, declaró el miércoles pasado Díaz Ayuso.