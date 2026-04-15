Azcárraga explota en Coapa tras fracaso del América en Concachampions

El América vive una crisis tras quedar eliminado de Concacaf, con fuerte presión sobre Jardine, jugadores y directiva

Días difíciles en Coapa, porque la eliminación de Concacaf no solo quedará en un momento muy amargo para jugadores y cuerpo técnico, sino también ya hubo tremenda regañiza.

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Emilio Azcárraga, dueño del Club América, fue a las instalaciones del club y le leyó la cartilla tanto a jugadores, cuerpo técnico y directiva, luego de haber perdido ante Nashville y quedar fuera del torneo, además de no llegar al Mundial de Clubes.

Las Águilas atraviesan un momento paupérrimo, no solo en cuanto a malos resultados y objetivos no logrados, sino también futbolísticamente el nivel demostrado es bastante bajo para un club de alta competitividad.

De ahí se puede entender el enfado de Azcárraga Jean, porque el objetivo número uno era ganar la Concacaf y hacer que el América trascendiera a nivel internacional.

En la Liga MX, el club ha tenido éxito reciente, pero en la Concacaf acumula más de 10 años sin título, desde el 2016, lo que aumenta la presión institucional.

Este América cayó ante un Nashville ordenado, que aprovechó su oportunidad y se llevó la clasificación.

Jardine y jugadores en riesgo

Si las Águilas no clasifican a la Liguilla del Clausura 2026, la continuidad de André Jardine y de Santiago Baños podría terminar.

Varios futbolistas, incluidos refuerzos como Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, podrían ser evaluados o incluso bajados del proyecto, junto con otros como Henry Martín y Raúl Zúñiga, por bajo rendimiento o lesiones.

La eliminación de Concacaf ha golpeado fuertemente al americanismo, dejando al club en crisis, con un proyecto que atraviesa un momento crítico y sin garantías de éxito inmediato.