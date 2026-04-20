Bachillerato sin examen en México crece 10% en 2026: más de 307 mil aspirantes registrados

Presentación de los resultados del concurso de asignación 2023. La cita se llevó a cabo en el plantel de Conalep plantel Tlalpan.

El sistema de asignación a educación media superior sin examen registró 307 mil aspirantes en 2026, un aumento frente al año previo. La mayoría eligió opciones sin prueba.

El sistema de ingreso a educación media superior sin examen sumó 307 mil 241 aspirantes en 2026 tras el cierre de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar el 17 de abril. La cifra representa un aumento cercano a 10 por ciento frente a 2025, cuando se eliminó el examen único de asignación en la zona metropolitana.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó la ampliación del bachillerato nacional con una meta de 200 mil nuevos lugares hacia 2026. El plan contempla construcción, reconversión y expansión de planteles para incrementar la cobertura en educación media superior.

La mandataria explicó que en 2025 se abrieron 44 mil nuevos espacios mediante 83 obras, que incluyeron nuevos planteles y ampliaciones. Indicó que en 2026 se ejecutarán más de 500 intervenciones, con 26 bachilleratos tecnológicos adicionales y expansión en escuelas con alta demanda.

El programa incorpora 108 planteles en localidades de 2 mil 500 habitantes o menos, con el objetivo de acercar la oferta educativa a zonas donde no existe cobertura suficiente. También prevé la apertura de alrededor de 300 centros bajo el modelo Margarita Maza para reincorporar a jóvenes que abandonaron sus estudios.

Sheinbaum señaló que el modelo elimina el examen de ingreso como mecanismo principal y permite asignar lugares con base en la elección de los estudiantes. Explicó que esta medida busca evitar traslados largos y favorecer la permanencia escolar al ubicar a los alumnos en planteles cercanos a sus domicilios.

La presidenta afirmó que el objetivo es garantizar que los jóvenes de 15 a 18 años permanezcan en el sistema educativo. Indicó que el gobierno impulsa mejoras en infraestructura y programas académicos para fortalecer la educación media superior en todo el país.

El plan incluye acciones de seguimiento para estudiantes que abandonan la escuela, con estrategias de reincorporación y acompañamiento. Las autoridades señalaron que la ampliación de la cobertura forma parte de una política para reducir el abandono escolar y aumentar el acceso a la educación pública.

El nuevo modelo sustituyó el mecanismo que durante más de dos décadas definió el acceso escolar mediante una prueba estandarizada. En su primer año, el sistema registró 272 mil 393 aspirantes y permitió que 97.4 por ciento obtuviera una de sus tres primeras opciones, lo que modificó la distribución previa de lugares.

Indicaron que 40 por ciento de los aspirantes eligió ingreso directo sin examen, mientras 37 por ciento combinó opciones con y sin prueba, y 15 por ciento optó únicamente por presentar examen.

El modelo mantiene excepciones para la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que conservan sus procesos de selección mediante examen. Las pruebas en estas instituciones se aplicarán a finales de junio.