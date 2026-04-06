Baja euforia del gobierno mexicano respecto a expectativas económicas para 2026 y 2027: analistas

Analistas del sector económico advierten de un mayor endeudamiento y mayores presiones inflacionarias por parte del gobierno de México para 2027, luego de que la Secretaría de Hacienda presentó los precriterios de política económica para el próximo año.

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Ahí, se estima un crecimiento de la deuda pública a 54.7% del PIB al cierre de 2026, desde el 54.3% aprobado previamente, y se pronostica que será de 55% en 2027; mientras que para la inflación, Hacienda subió el estimado para fin de año, de 3.0% -en los Criterios 2026– a 3.7% en los precriterios de 2027, que actualizan las estimaciones presentadas en septiembre pasado para la aprobación del paquete económico.

Señalan los analistas que en el documento, la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora, también moderó su previsión de crecimiento para el año a 2.3%, después que había estimado un alza de 3.0%, al reconocer que “persiste la incertidumbre en la inversión privada”.

Asimismo, “el problema de los supuestos optimistas del marco macroeconómico de la SHCP es que sobreestiman los ingresos y subestiman los gastos”, advierte Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.

Sostiene, además, que “el resultado será un mayor déficit o la necesidad de recortar el gasto público”, luego de que Hacienda estima que en 2027 el déficit bajará a 3.0% del producto interno bruto (PIB), bajo el supuesto de que la economía crecerá entre 1.9% y 2.9%, esto, a pesar de un menor crecimiento económico de los Estados Unidos.

No deja de sugerir que “el mayor endeudamiento representa un riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana de México”, en donde actualmente, tres de las más importantes calificadoras, esto es Moody’s, S&P Global y Fitch Ratings, mantienen a México con calificación Baaa2 desde A3, con perspectiva negativa; BBB desde BBB+, con perspectiva estable, y BBB- desde BBB+, con perspectiva estable.

Cabe destacar que en el documento presentado a los diputados federales, se proyectan los objetivos de finanzas públicas y variables clave de la economía para el siguiente año y con el que se inicia el proceso presupuestal para 2027.

Y a pesar del optimismo formal sobre el crecimiento, hay un reconocimiento que la inversión privada no se acelerará este año.

Ello, porque en los precriterios, Hacienda mantiene su previsión de crecimiento puntual de 2.3%, en un rango de 1.8%-2.8%, para este año, similar al aprobado en el Paquete Económico 2026; y de 2.4% (con un rango de 1.9%-2.9%) para 2027, con lo que para los analistas, se moderó el optimismo que desplegó hace un mes cuando previó un crecimiento de 3.0 por ciento.

No obstante, en marzo pasado, en su participación en la 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, Édgar Amador adelantó que la perspectiva del gobierno federal “es tener un crecimiento cercano al 3.0% rumbo al final de este ejercicio, son señales de que la confianza se está fortaleciendo…”, pero desde ahora, los economistas del sector privado estiman un crecimiento de sólo 1.49% para este año, según la encuesta hecha por el Banco de México y presentada hace unos días.

Del documento se desprende que el dinamismo económico esperado se basa principalmente en el consumo de los hogares, vía incrementos al salario real, empleo y programas sociales.

Además, si bien se apunta al Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 de 5.6 billones de pesos, no se precisa la inversión para este año, sólo que “una parte se desplegará en 2026”.