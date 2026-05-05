Los especialistas del sector privado, encuestados por el Banco de México (Banxico), recortaron su estimación sobre el crecimiento de la economía de México para este año, desde 1.49% considerado en marzo anterior, a 1.38% estimado en la encuesta de abril pasado.

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La inflación general al concluir este año la estimaron ahora en 4.38% desde 4.21% considerado en la pasada encuesta de marzo anterior.

También, se aumentó la expectativa en cuanto al número de trabajadores registrados ante el IMSS, con 332 mil, en lugar de 330 mil de la edición de marzo.

En la encuesta mensual que aplica el instituto central, consideraron que la tasa de interés del Banxico se ubicará en 6.50% al cierre de 2026, y que actualmente está en 6.75%, por lo que prevén un recorte más este año de la tasa de referencia.

De igual forma, los analistas privados esperan que la moneda mexicana se fortalezca al concluir este año, pues cambió su expectativa de 18.10 por dólar a 18.00 pesos por billete verde.

Asimismo, los especialistas de 43 grupos económicos encuestados señalaron que los problemas de inseguridad pública siguen siendo una limitante para la actividad económica, pero ahora ya consideraron el impacto de los precios del petróleo y la política monetaria que se está aplicando.

En abril de este año, 14% de los especialistas consideró que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses, por debajo del 20% registrado en marzo; respecto al momento para invertir, 43% de los encuestados señaló que actualmente es un mal momento para hacerlo en México, porcentaje menor que en marzo (53%), mientras 2.0% consideró que es un buen momento.