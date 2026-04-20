Se reportan disparos en las Pirámides de Teotihuacán hoy. Conoce qué ocurrió, posibles causas y la situación en la zona arqueológica

Este lunes se registraron detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacan, lo que provocó una fuerte movilización de autoridades y momentos de tensión entre los visitantes.

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De acuerdo con los primeros reportes, los disparos ocurrieron en lo alto de la Pirámide de la Luna, donde un hombre presuntamente ingresó armado al sitio y realizó las detonaciones tras subir al monumento.

Una persona muerta

Como resultado de los hechos, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica.

Testigos señalaron que el individuo vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y cubrebocas, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su paradero.

#ÚltimaHora | Un sujeto realizó detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán; la policía desplegó una fuerte movilización en el lugar. En un video se muestra a un hombre en la Pirámide de la Luna disparando. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo |… pic.twitter.com/Seth40Nb6A — N+ FORO (@nmasforo) April 20, 2026

Turistas afectados por crisis nerviosa

Varios visitantes presentaron crisis nerviosa tras escuchar los disparos, por lo que personal de seguridad y servicios de emergencia acudió rápidamente para brindar atención y resguardar a los presentes.

Zona bajo resguardo

Tras lo ocurrido, la zona arqueológica permanece parcialmente cerrada y bajo vigilancia, mientras continúan las labores de seguridad para garantizar el control de la situación.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable, aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial detallado.