Este lunes se registraron detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacan, lo que provocó una fuerte movilización de autoridades y momentos de tensión entre los visitantes.
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De acuerdo con los primeros reportes, los disparos ocurrieron en lo alto de la Pirámide de la Luna, donde un hombre presuntamente ingresó armado al sitio y realizó las detonaciones tras subir al monumento.
Una persona muerta
Como resultado de los hechos, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica.
Testigos señalaron que el individuo vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y cubrebocas, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su paradero.
#ÚltimaHora | Un sujeto realizó detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán; la policía desplegó una fuerte movilización en el lugar. En un video se muestra a un hombre en la Pirámide de la Luna disparando. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo |… pic.twitter.com/Seth40Nb6A— N+ FORO (@nmasforo) April 20, 2026
Turistas afectados por crisis nerviosa
Varios visitantes presentaron crisis nerviosa tras escuchar los disparos, por lo que personal de seguridad y servicios de emergencia acudió rápidamente para brindar atención y resguardar a los presentes.
Zona bajo resguardo
Tras lo ocurrido, la zona arqueológica permanece parcialmente cerrada y bajo vigilancia, mientras continúan las labores de seguridad para garantizar el control de la situación.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable, aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial detallado.
En la parte alta de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, un hombre detonó un arma de fuego este lunes, dejando un saldo preliminar de una persona muerta y cinco lesionados. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/rGC0KAkz4z— N+ FORO (@nmasforo) April 20, 2026