Baltimore Ravens se olvidan de Maxx Crosby y se quedan con Trey Hendrickson

El equipo de la AFC Norte ha llegado a un acuerdo con el agente libre y cazamariscales Trey Hendrickson

Los Baltimore Ravens han dado vuelta rápidamente a la página tras la transacción fallida por Maxx Crosby. El equipo de la AFC Norte ha llegado a un acuerdo con el agente libre y cazamariscales Trey Hendrickson un día después de cancelar el intercambio por el estelar defensivo de Las Vegas Raiders.

La directiva de los Ravens reaccionó de manera fugaz ante la imposibilidad de concretar la llegada de Crosby y volteó inmediatamente hacia el otro gran pass rusher disponible en el mercado, para así asegurar a uno de los defensivos más temidos de la liga.

Los Ravens han firmado a Hendrickson con un contrato de cuatro años y 112 millones de dólares, dinero suficiente para sacar al mejor jugador defensivo del mercado y alejarlo de sus rivales de división, Cincinnati Bengals. La cifra millonaria refleja la urgencia de Baltimore por reforzar una de sus áreas más débiles —y de paso— debilitar a un rival divisional directo.

Hendrickson ha sido uno de los mejores cazamariscales de la NFL con 79 capturas desde 2019, además de liderar la liga en capturas en 2024. Es cuatro veces Pro Bowler y fue nombrado All-Pro en 2024, cuando terminó segundo en el premio al Jugador Defensivo del Año de AP. Su consistencia como generador de presión lo ha colocado en la élite de la posición durante los últimos seis años.

Con 31 años de edad, acumula 81 capturas en nueve temporadas con Nueva Orleans y Cincinnati. Alcanzó los dos dígitos en cuatro ocasiones, incluyendo 17.5 en temporadas consecutivas en 2023-24. Su capacidad para alterar los planes ofensivos rivales lo convierte en un arma letal en cualquier esquema defensivo.

Pero el oriundo de Orlando, Florida, viene de una lesión que sufrió la temporada pasada con los Bengals y solo tuvo cuatro capturas en siete juegos, aunque se espera que tenga una temporada de recuperación y vuelva a su forma. Los Ravens confían en que el descanso y la rehabilitación le permitan retomar el nivel que lo llevó a ser considerado el mejor pass rusher de la liga hace apenas dos temporadas.

La temporada pasada, Baltimore empató en el puesto 29 de la NFL con solo 30 capturas, y ningún jugador superó las cinco. Esa carencia fue determinante en una campaña decepcionante donde la defensa no logró generar la presión necesaria para compensar las deficiencias ofensivas.

Hendrickson había superado esa cifra en cinco temporadas consecutivas antes de su campaña de 2025 plagada de lesiones, lo que representa una mejora inmediata y sustancial para el front seven de Baltimore. Además de Trey, los Ravens tienen un nuevo entrenador en jefe de mentalidad defensiva, Jesse Minter, que asumirá el cargo en 2026.

Minter, proveniente de Los Angeles Chargers donde coordinó una de las defensivas más sólidas de la liga, tendrá ahora una pieza de lujo para construir su esquema. Después de tener un récord de 8-9 y perderse los Playoffs por primera vez desde 2021, Baltimore apunta a una recuperación rápida con la vieja fórmula de contar con el respaldo de una defensiva poderosa.