Transacciones en vivo demuestran que el comercio agéntico ya es confiable y transparente

Como parte de su estrategia de transformación digital, Banamex llevó a cabo junto con Mastercard la ejecución de pruebas de pagos agénticos. Estas consisten en transacciones financieras realizadas de manera autónoma por un agente de Inteligencia Artificial (IA) en nombre de un usuario, sin intervención humana directa en el momento de la compra.

LEE ADEMÁS: Sube producción en febrero pasado, pero cae personal ocupado: INEGI

Aseguró que todas las operaciones se realizaron utilizando Mastercard Agent Pay, la infraestructura diseñada para habilitar pagos seguros, escalables y confiables. Estas pruebas iniciales representan un primer paso hacia una nueva generación de pagos, implementada de forma gradual, controlada y alineada con las mejores prácticas regulatorias y de gestión de riesgos.

“Estas primeras transacciones son solo el punto de partida. Pudimos probar una transacción iniciada por un agente bajo condiciones reales de autorización, lo que refuerza la importancia de evolucionar los controles del emisor y la preparación operativa”. Sinead O’Connor, directora de Banca de Consumo en Banamex

Banamex aseveró que los ejercicios permitieron validar la viabilidad operativa del modelo mediante la integración de:

Tokenización de tarjetas.

de tarjetas. Autenticación biométrica .

. Trazabilidad de extremo a extremo.

De esta forma, la institución garantiza la seguridad, cumplimiento normativo y control del usuario. Con este avance, Banamex se posiciona como líder en la incorporación responsable de tecnología agéntica, contribuyendo al desarrollo de estándares de protección al cliente.

Por su parte, Kiki del Valle, presidenta de la División Norte de Latinoamérica de Mastercard, sostuvo que traer Agent Pay a México marca un hito para el futuro del comercio, basándose en una infraestructura segura y en la escala global que la compañía aporta al ecosistema.

Finalmente, cabe destacar que estas operaciones se ejecutaron en entornos supervisados y apegados a la regulación vigente, utilizando mecanismos de autenticación reforzados para garantizar que no existiera exposición a riesgos para los clientes.