Cancún, Quintana Roo.– El sector bancario del país exige al gobierno federal reglas claras, certidumbre, para poder otorgar créditos por 1.4 billones de pesos entre 2026 y 2030, y con ello que el indicador crediticio pase de 38% del PIB a 45%, aseveró Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

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En conferencia de prensa, previo al inicio formal de los trabajos de la 89 Convención Bancaria, y en medio de la nueva propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Poder legislativo, pidió a nombre de los banqueros “cuidar el piso parejo, así como la estabilidad de las reglas en las elecciones, pues recordó que son vitales para la atracción de inversión al país.

Recordó que la inversión ocurre cuando hay seguridad, estabilidad, confianza y claridad, por lo que en el proceso de discusión de esta iniciativa es importante garantizar que habrá condiciones de equidad para los participantes.

“Nosotros no nos metemos en política, lo único que queremos es garantizar que haya piso parejo, que las elecciones se den en un contexto de piso parejo“, aseveró Romano Mussali.

Emilio Romano conversa con Claudia Sheinbaum. | Foto: Cuartoscuro.com

Por otro lado, y ante la intensidad del conflicto bélico en Medio Oriente que ha propiciado el alza de los precios del petróleo por arriba de los 110 dólares por barril, comentó que los banqueros consideraron que el mayor impacto puede reflejarse en mayores presiones inflacionarias e incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, con un efecto en la reducción del PIB.

Sin embargo, aseveró que el país está “bien preparado“, ya que se protegió durante muchos años con blindajes financieros para proteger a la economía.

“México está muy bien preparado y lo digo porque ha sido también un esfuerzo de muchos años en que tenemos una macroeconomía bastante sólida. Y si ven el tipo de cambio y los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante, la Bolsa está también mostrando estabilidad.

“Yo les diría, es una gran noticia que México trabajó por muchos años en generar estos blindajes económicos para podernos aislar y proteger de fenómenos como una guerra en este caso en Irán”, aseveró.

Emilio Romano, Claudia Sheinbaum Pardo y Édgar Amador Zamora durante la clausura de la 89 Convención Bancaria convocada por la Asociación de Bancos de México. | Foto: Cuartoscuro.com

Asimismo, y al reiterar que la digitalización de la economía es uno de los principales puntos en los que tienen que trabajar gobierno, bancos y sociedad, adelantó que estarían presentando a la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa para apoyar a los gasolineros con la finalidad de que el aumento de los combustibles, por medio de pagos digitales, les permita disminuir costos.

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“Vamos a anunciar también, de parte de la banca, un apoyo importante a este programa de control de precios o de reducción de, digamos, de precios, más que control, de las gasolinas, donde la banca se compromete de manera importante a apoyar este esfuerzo. Consiste en un apoyo en los pagos digitales para poder disminuir los costos de pagos digitales a las gasolineras”, explicó.