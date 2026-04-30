Monreal afirmó que la presidenta fue clara al señalar que está obligada a respetar la Constitución y la ley

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, exhortó a cerrar filas con la presidenta, quien es una mujer honesta, con capacidad y talento, ante la embestida desde Estados Unidos.

LEE ADEMÁS: Abogado de Ovidio Guzmán arremete contra Sheinbaum: “Eres una vergüenza”

Sostuvo que la mayoría legislativa que compone la Cámara de Diputados avala lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es correcto y procede conforme a derecho.

El legislador recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado una posición contundente frente al asunto controvertido de haber solicitado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una orden de detención provisional para efectos de extradición de servidores públicos de Sinaloa.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Monreal Ávila enfatizó que “la presidenta fue muy clara en señalar que está obligada a respetar la Constitución y la ley, dado que juró acatarla en todo momento”.

Además, ha sido muy explícita del por qué esperará el veredicto y la investigación de la Fiscalía General de la República, que goza de autonomía, para poder responder a esta solicitud de detención con carácter de extradición.

“Las pruebas, ha dicho ella, son indispensables en cualquier proceso. Las pruebas son lo que determinan la culpabilidad de cualquier persona. Las pruebas son las que fincan posibles sanciones a las personas que actúan de manera antijurídica o al margen de la ley”, reiteró Monreal Ávila.

Por ello, exhortó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien es una mujer honesta, con capacidad y talento.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena apuntó que “ningún hombre presidente había enfrentado los retos tan formidables, estos desafíos tan impresionantes a los que ella ha tenido que enfrentarse y sortear con éxito”.

Por eso, reiteró “estamos con ella, porque la posición firme de la presidenta no gustará en algunos sectores conservadores del país e incluso fuera del país, por lo que tenemos que cerrar filas con ella porque vendrán andanadas en contra del país y habrá quienes se solacen y aplaudan este tipo de agresiones contra México“.

Ricardo Monreal reafirmó que la mayoría de los mexicanos “tenemos que estar firmes para defender nuestras instituciones, la patria y al país con prudencia, cautela, pero con firmeza“.