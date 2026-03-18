Los recursos se canalizarán en 4 programas de financiamiento durante 5 años con tasas de interés preferenciales

Cancún, Quintana Roo.- Como parte del Plan México, BanCoppel destinará 27,000 millones de pesos en financiamiento para más de 5,000 micronegocios, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a personas físicas con actividad productiva o empresarial del país durante los próximos 5 años, esto, a través de 4 programas respaldados por Nacional Financiera (Nafin) vinculados al Plan México del gobierno federal.

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Se indicó que el objetivo de esta iniciativa es apoyar a los micronegocios en su crecimiento y formalización, así como a las Pymes, y fortalecer las cadenas productivas estratégicas del país, a través de un acceso al crédito más amplio, en mejores condiciones y con tasas de interés preferenciales.

La alianza se formalizó con la firma de un acuerdo de colaboración entre Roberto Lazzeri Montaño, director general de Nafin y Bancomext, y Carlos López-Moctezuma, director general de BanCoppel, en donde se señaló que los recursos se dirigirán a empresas que participan en sectores estratégicos de la economía como el textil y calzado, bienes de consumo, farmacéutico y dispositivos médicos, química y petroquímica.

Roberto Lazzeri afirmó que ambas instituciones buscan ampliar su red de intermediarios financieros, por lo que la incorporación de BanCoppel a los productos y servicios de la banca de desarrollo representa un avance importante para acercar el financiamiento a las MiPymes del país.

De su parte, Carlos López-Moctezuma aseveró que en BanCoppel “estamos convencidos de que ampliar el acceso al financiamiento a las Mipymes es fundamental para potenciar su crecimiento e integración a las cadenas productivas, generar más empleos e impulsar el crecimiento de México“.

En el marco de la firma, BanCoppel formalizó los primeros créditos del programa, con la presencia de dos mujeres, en donde una propietaria de un taller textil dedicado a la elaboración de trajes regionales para festivales escolares, recibirá financiamiento para ampliar su negocio y abastecerse de insumos para cumplir más pedidos, mientras que la otra beneficiaria, distribuidora de suplementos alimenticios, destinará su crédito a ampliar su inventario y atender una mayor demanda de clientes.

Los programas de financiamiento a través de los cuales se canalizarán los recursos son el de Garantía Automática, destinado a Pymes de sectores estratégicos; ofrece créditos de hasta 20 millones de pesos a un plazo flexible, con tasa fija anual o variable y sin comisión por apertura.

El de Factoraje Cadenas Productivas, enfocado a proveedores de empresas integradas al programa de cadenas productivas estratégicas de Nafin, que brinda condiciones de financiamiento preferencial y mejora su flujo de efectivo mediante el factoraje de cuentas por cobrar.

El denominado Credicadenas, que está dirigido a proveedores directos de grandes empresas; promueve el encadenamiento productivo con financiamiento de hasta 10 millones de pesos y con diferentes plazos de pago.

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Así como el programa de Financiamiento a Micronegocios que apoya a micro y pequeños negocios en su crecimiento y formalización; da créditos de hasta por 260,000 pesos con un plazo máximo de 3 años, sin requerir garantías hipotecarias.

“BanCoppel está decidido a convertirse en un aliado estratégico para las PyMEs del país, al apoyar su acceso a financiamientos para lograr crecimiento y competitividad“, aseveró Carlos López-Moctezuma.