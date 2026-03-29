Bancos deben poner más atención en requerimientos para milenials y adultos mayores: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la necesidad de que las instituciones bancarias en México presten mayor atención a los requerimientos de los adultos mayores y también de los milenials, ya que se estima que para el 2050 los primeros representarán 30% de la población adulta mayor, lo que contribuirá a cerrar la brecha tecnológica o digital.

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“Las personas adultas mayores merecen una atención clara, paciente y respetuosa”, señaló el presidente del organismo, Óscar Rosado Jiménez, recordando que la toma de biométricos se vuelve cada vez más importante, especialmente cuando se dificulta autenticar a personas de la tercera edad debido al desgaste de sus huellas dactilares.

Por su parte, Grupo Financiero Banorte sostiene que la inclusión financiera y la implementación de acciones para proteger a las personas adultas mayores forman parte de su estrategia de sustentabilidad.

El director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, afirmó que el banco “impulsa la inclusión financiera para el crecimiento de México, ofreciendo servicios y productos financieros a las personas adultas mayores de manera fácil y segura”.

Como parte de este esfuerzo, la institución impulsa iniciativas para mejorar la experiencia y el acceso de los adultos mayores a los servicios financieros, incluyendo la biometría en sucursales, que combina validación de huella con biometría facial, agilizando la atención, incrementando la seguridad y mejorando la experiencia del usuario.

También se desarrollan procesos de autentificación y gestión remota, permitiendo realizar trámites sin acudir a la sucursal, mediante visitas a domicilio con apoyo de tecnología móvil.

Además, se consolidó un grupo especializado en el Centro de Contacto, con colaboradores capacitados para brindar atención empática y clara, resolviendo las necesidades particulares de los adultos mayores y fortaleciendo los canales remotos de servicio.

Banorte también impulsa soluciones digitales como el Lector de voz en la banca móvil, ofreciendo navegación guiada a usuarios con discapacidad visual, otorgándoles autonomía en el manejo de sus productos bancarios.