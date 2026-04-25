Los bancos en México suspenderán operaciones durante 3 días consecutivos en mayo. Consulta fechas oficiales y cómo evitar problemas con tus trámites

La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmaron que las instituciones financieras suspenderán operaciones presenciales durante tres días consecutivos en mayo.

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Esta medida responde a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que en 2026 cae en viernes y genera el primer puente bancario del mes.

Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué días no habrá servicio en sucursales?

De acuerdo con el calendario oficial, los bancos permanecerán cerrados el viernes 1 de mayo, y la suspensión se extenderá durante el fin de semana, es decir, sábado 2 y domingo 3 de mayo. Esto significa que durante 72 horas no habrá atención en ventanillas ni trámites presenciales en sucursales de todo el país.

Durante este periodo, los usuarios no podrán efectuar trámites que requieran atención directa, como aperturas de cuentas, asesorías con ejecutivos o movimientos en caja. Este cierre aplica a la mayoría de las sucursales bancarias tradicionales en México.

Pagos con fecha límite en días inhábiles

Un punto importante es que, según la ley vigente, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este podrá realizarse el siguiente día hábil, en este caso el lunes 4 de mayo, sin generar recargos ni intereses adicionales.

Foto: Banorte

Algunas sucursales podrían abrir

Aunque la mayoría de los bancos cerrará, ciertas sucursales ubicadas en centros comerciales podrían operar con normalidad, dependiendo de sus políticas internas. Por ello, se recomienda verificar previamente la disponibilidad antes de acudir.

Recomendación para evitar contratiempos

Ante este escenario, las autoridades exhortan a los usuarios a anticipar sus operaciones y aprovechar las herramientas digitales, evitando así contratiempos durante este fin de semana largo en el sistema bancario mexicano.