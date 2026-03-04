Banobras anuncia plan carretero con inversión de 150 mil millones con participación privada

El gobierno federal presentó un programa de autopistas y carreteras que contempla 18 proyectos con inversión mixta, construcción de mil 450 kilómetros y generación de más de 300 mil empleos

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, presentó un programa federal de autopistas y carreteras que prevé inversiones superiores a 150 mil millones de pesos mediante esquemas de colaboración entre el sector público y privado.

LEE ADEMÁS: Feria de Puebla 2026: Fechas oficiales, artistas confirmados y dónde comprar boletos

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el plan forma parte de la estrategia de infraestructura del gobierno federal y busca fortalecer la conectividad del país, mejorar la seguridad en las autopistas y acercar a diversas comunidades mediante nuevas rutas y ampliaciones de carriles.

Mendoza Sánchez señaló que el programa contempla 18 proyectos iniciales que se desarrollarán bajo modelos de inversión mixta y esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO). El plan también mantiene en revisión cinco proyectos adicionales que podrían incorporarse a la cartera.

Indicó que las obras permitirán la construcción o ampliación de mil 450 kilómetros de carreteras en al menos 11 entidades, con un impacto estimado de 177 mil empleos directos y 142 mil empleos indirectos vinculados al desarrollo de infraestructura.

Uno de los mecanismos consiste en contratos CMRO, donde el Fondo Nacional de Infraestructura conserva la concesión de la autopista mientras una empresa privada participa en la inversión, mantenimiento y operación durante un periodo determinado.

Este modelo establece que los proyectos deben ser autofinanciables y cumplir estándares elevados de desempeño, supervisados por un organismo independiente que vigila el cumplimiento de metas de calidad, mantenimiento y operación.

El segundo esquema corresponde a proyectos de inversión mixta, en los que la concesión otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se asigna a una empresa donde el sector público mantiene la participación mayoritaria.

A través de ese modelo, el gobierno posee 51 por ciento de la empresa y el sector privado el 49 por ciento restante, con mecanismos corporativos diseñados para garantizar gobernanza, transparencia y recuperación de la inversión inicial.

Entre los proyectos bajo el esquema CMRO se encuentran la conexión Libramiento-Reynosa, el tramo Tulancingo-Nuevo Necaxa, Las Varas-Platanitos, laterales de la autopista México-Querétaro, Tepalcapa-Tepoztlán, San Juan del Río-Querétaro, el Libramiento Noreste de Querétaro, Tihuatlán-Tuxpan y Puebla-Catasingo.

En el apartado de inversiones mixtas destacan proyectos como Puerto Verde en Piedras Negras, el bypass Tijuana-Ensenada, carreteras adicionales en Baja California, Saltillo-Monclova, el Libramiento de Matehuala al entronque Puerto México, la conexión urbana Saltillo-Ramos Arizpe y los nuevos cruces fronterizos Nuevo Laredo 4 y 5.

Mendoza Sánchez afirmó que estos esquemas ya se aplicaron durante la administración federal anterior en proyectos carreteros y aeroportuarios, entre ellos Las Varas-Compostela, Compostela-Tepic, el aeropuerto de Puerto Escondido y el Aeropuerto Internacional de Tepic.

El funcionario destacó dos proyectos considerados emblemáticos dentro del programa: el Corredor del Golfo de México y la ampliación de la Ruta 57, uno de los principales ejes carreteros del país para transporte de pasajeros y carga.