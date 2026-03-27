Banxico baja su tasa de interés interbancaria a 6.75%

Decepciona a los analistas la decisión en medio de una inflación al alza y los riesgos geopolíticos

Contra todos los pronósticos, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió reducir en 25 puntos base su Tasa de Interés Interbancaria de 7.0% a 6.75%, efectiva a partir de este viernes.

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Al dar a conocer su decisión de política monetaria, se estableció que no fue una decisión unánime, toda vez que la gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja, así como los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor de bajar la tasa.

En tanto, quienes votaron por mantener la tasa en 7.00% fueron los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath.

La Junta de Gobierno estableció que, si bien la inflación ha ido al alza en los primeros meses del año, continúa anticipando que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027.

Los pronósticos están sujetos a diversos riesgos: al alza, las disrupciones por políticas comerciales, el impacto de conflictos geopolíticos, presiones de costos, persistencia de la inflación subyacente, una posible depreciación del peso mexicano y afectaciones climáticas.

No obstante, también se identifican riesgos a la baja como la debilidad de la actividad económica y posibles efectos del conflicto en Oriente Medio, lo que respaldó la decisión de recortar la tasa, según el área de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.

En su comunicado, la Junta de Gobierno del Banxico señaló que evaluará futuros ajustes conforme a las condiciones macroeconómicas y financieras, con el objetivo de mantener una trayectoria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 3%.

Por su parte, el análisis de Banamex, encabezado por Sergio Kurczyn, consideró que el recorte fue un error, al señalar que se subestiman las presiones inflacionarias y los riesgos al alza.

Asimismo, estimaron que podría haber un último recorte en mayo, para cerrar el ciclo con una tasa de 6.50%.

Finalmente, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, señaló que el recorte sorprendió al mercado, pese a los recientes incrementos en la inflación y sus riesgos.