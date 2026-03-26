Banxico evalúa mantener tasa sin cambios por riesgos inflacionarios

Tras el incremento de la inflación en la primera quincena de marzo, analistas confían que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) se abstenga de recortar este jueves la tasa interbancaria.

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No obstante, analistas del área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex anticipan “una decisión dividida en medio de una elevada incertidumbre y choques acumulados”.

Sin embargo, esperan que el instituto central mantendrá sin cambios la tasa de interés objetivo en 7.00%, “en una decisión por mayoría”.

Recordaron que la mayoría de los integrantes de la Junta había manifestado en comunicaciones recientes cierta urgencia por continuar con los recortes a la tasa de referencia, a pesar de las presiones al alza derivadas de impuestos y aranceles que ya se traducen en incrementos de mercancías no alimenticias, así como aumento acumulado en costos laborales, que se venían observando en quincenas pasadas.

Incluso, en general, señaló el documento de los analistas de Banamex, “no han manifestado gran preocupación por los efectos del choque global a los precios de los energéticos sobre la inflación en México, ni por el repunte de los precios agrícolas de quincenas anteriores”.

Aún con lo anterior, consideran que Banxico mantendrá una pausa prudente en la decisión de este jueves considerando la lectura de inflación de la primera quincena de marzo significativamente por arriba de las expectativas; los riesgos emergentes (si bien al parecer acotados) por el conflicto geopolítico para la inflación y los mercados financieros; un consenso de analistas que se inclinó por anticipar una pausa y un mercado que ya no descuenta más recortes.

En tanto, un documento del área de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, considera que “el Banco de México debería cambiar su postura y discurso hacia uno restrictivo, manteniendo la tasa de interés sin cambios”, luego de que “se han materializado riesgos al alza para la inflación, que podría seguir subiendo si la guerra en Irán y la inseguridad pública en México continúan”.

Por lo que considera que, “de no haber un cambio en su postura, el Banco de México podría sufrir una pérdida de credibilidad y generar desconfianza en el manejo de la política monetaria y compromiso de llevar la inflación al 3.0 por ciento, toda vez que, si deciden hacer el recorte a la tasa de interés, “existe la posibilidad de que luego tendrían que subirla para hacer frente a las presiones inflacionarias”.

Asimismo, el área de Servicios Financieros de Grupo Coppel, estima que el Banxico “mantendrá la tasa de fondeo sin cambios en 7.00% en su próxima decisión y aumenta la probabilidad de que la pausa se prolongue en todo el primer semestre, así como de que sólo sea una baja en lo que resta del año”.