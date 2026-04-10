Analistas cuestionaron la decisión de marzo pasado ante el incremento de la inflación

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) señaló, según la minuta de su más reciente decisión de política monetaria del pasado 25 de marzo, que “si la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerita, valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia“.

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Y para ello, aseguró que tomará en cuenta todos los determinantes de la inflación y se mantendrá atenta a las condiciones externas, al tiempo que aseguró que las acciones que implemente buscarán que la tasa de referencia “sea congruente, en todo momento” con su objetivo de inflación, esto es, 3.0% más/menos un punto porcentual, tocando como máximo 4.0 por ciento.

No obstante, analistas ya consideran que a tres de los cinco integrantes de la Junta, quienes votaron a favor del recorte pasado, “el alza en las expectativas de la inflación no preocupa a la mayoría de los miembros y estiman que es temporal.

“Se ven más preocupados por el crecimiento -de la economía-, que por la inflación”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.

En contraste, el equipo de analistas de Banorte, considera que Banxico recortará otros 25 puntos base su tasa de interés en mayo.

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, el Banxico dio a conocer el recorte de 25 puntos base a su tasa de interés interbancaria, para dejarla en 6.75%, contra toda estimación del mercado, luego de que se había dado a conocer el avance de la inflación en la primera quincena de marzo pasado.

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La decisión de entonces no fue unánime: la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, junto con los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor del recorte, mientras que Galia Borja Gómez y Jonathan Heath pedían mantener la tasa en 7.00 por ciento.