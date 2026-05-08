Fachada del Banco de México, en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico. | Foto: Cuartoscuro.com

Señala que se trata de la tasa óptima para hacer frente a los embates derivados de los precios del petróleo, y que esta sería la última reducción del año

En una decisión dividida, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.50%, efectivo a partir de este viernes.

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Pero además, este recorte sería el último en el resto del año, como la misma gobernadora Victoria Rodríguez habría adelantado a senadores en abril pasado.

Y es que, en su comunicado para dar a conocer su política monetaria, el banco central aseveró que “hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual.

“Juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario“, indicó.

En esta decisión, los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja pugnaban porque la tasa quedara en 6.75 por ciento.

Cabe señalar que la Junta de Gobierno consideró que el nuevo nivel de la tasa de interés es el adecuado para enfrentar los retos inflacionarios por la guerra de Estados Unidos con Irán, que ha provocado una escalada en los precios del petróleo.