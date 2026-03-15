Barcelona golea 5-2 al Sevilla con triplete de Raphinha y se afianza en el liderato de LaLiga

Raphinha firmó un triplete y, junto a Joao Cancelo, lideró la goleada 5-2 del Barcelona sobre Sevilla, resultado que reafirma al club catalán en el liderato de LaLiga

Barcelona, 15 mar (EFE).- El día en que los socios del FC Barcelona estaban llamados a las urnas para votar a quien será su presidente durante los próximos cinco años, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Joao Cancelo eligieron brillar en LaLiga, liderando una goleada ante un triste Sevilla FC (5-2) que consolida al conjunto azulgrana una jornada más en el liderato.

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Un partido sorprendentemente plácido para el cuadro catalán, que se le puso muy pronto de cara y que además le permitió vengar aquel 4-1 encajado en el duelo de la primera vuelta disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico Hansi Flick entendió la visita del Sevilla como un partido de transición y, pensando en el decisivo duelo de UEFA Champions League ante el Newcastle United, reservó en el once a Lamine Yamal y Eric García.

Así, con una banda derecha inédita con el joven Xavi Espart debutando como titular en el lateral y Roony ocupando la plaza del ‘10’ en el extremo, casi todo el peligro ofensivo azulgrana llegó por el costado izquierdo, protagonizado por Cancelo y Raphinha.

Ambos participaron en los dos primeros goles del conjunto local, tras sendos penaltis provocados por Cancelo: en el primero fue derribado por Djibril Sow y en el segundo su internada en el área terminó con una mano de Carmona.

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Raphinha fue el encargado de transformar ambos lanzamientos: el primero al estilo Panenka y el segundo ajustando el balón a la cepa del poste derecho, haciendo inútil la estirada del portero Odysseas Vlachodimos.

Apenas habían transcurrido veinte minutos y el Barça ya ganaba 2-0 sin grandes esfuerzos, ante un Sevilla incapaz de presionar arriba, recuperar el balón o generar contraataques efectivos.

El equipo dirigido este domingo por Javi Martínez, sustituto del sancionado Matías Almeyda, tampoco lograba mantener la posesión el tiempo suficiente para inquietar a Joan García, que solo tuvo que intervenir en un remate inocente de Oso tras centro de Gabriel Suazo.

El tercer gol llegó en el minuto 37, obra de Dani Olmo, tras recibir una asistencia desde la izquierda de Marc Bernal. El mediapunta catalán, que ya había avisado minutos antes con un potente disparo, llegó en carrera al corazón del área para enviar el balón al fondo de la red.

Robert Lewandowski pudo marcar el cuarto poco después, pero su cabezazo se marchó ligeramente desviado. Cuando parecía que la primera parte terminaría con un 3-0 contundente, Oso aprovechó la segunda llegada del Sevilla para conectar una volea cruzada tras centro de Juanlu Sánchez, sorprendiendo a Joan García y dando esperanzas al conjunto andaluz.

Tras el descanso, Almeyda movió ficha dando entrada a Chidera Ejuke y Rubén Vargas por Carmona y Suazo, buscando más velocidad por las bandas, además de introducir a Neal Maupay como referencia ofensiva.

Sin embargo, Raphinha sentenció el partido a los seis minutos de la reanudación con un disparo dentro del área que se desvió en Nemanja Gudelj, despistando a Vlachodimos.

El tercer gol del brasileño nació de un eslalon eléctrico de Fermín López, quien había ingresado al inicio del segundo tiempo para dosificar a Pedri pensando nuevamente en el choque ante el Newcastle.

El quinto tanto llegó apenas cuatro minutos después y llevó la firma de Joao Cancelo, que coronó su gran actuación recibiendo un pase de Raphinha en el centro del campo. El portugués dejó pasar el balón Lewandowski, avanzó hasta el área, recortó a Gudelj, evitó la entrada de Oso y definió para el 5-1.

Con media hora aún por disputarse, el Spotify Camp Nou —que abrió el Gol Norte para ampliar su capacidad hasta 62.000 espectadores— vivía una auténtica fiesta.

Era el momento de celebrar también la reaparición de Gavi, quien regresaba tras seis meses de baja por una grave lesión de menisco.

Antes, Ronald Araujo cabeceó alto, Vlachodimos evitó el gol de Lewandowski y Vargas, asistido por el exazulgrana Alexis Sánchez, obligó a Joan García a desviar su disparo a córner.

Con Gavi ya en el campo —luciendo brevemente el brazalete de capitán antes de cedérselo a Araujo— Lewandowski prolongó su mala racha al fallar un mano a mano tras un pase filtrado de Fermín.

Como en la primera mitad, el Sevilla encontró el gol en el tiempo añadido, cuando Sow, libre de marca, cabeceó un centro de Oso para establecer el definitivo 5-2 en el marcador.