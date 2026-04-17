Barcelona Open 2026: listas las semifinales con Rafael Jódar como la gran sorpresa del torneo

Rafael Jódar llegó al Barcelona Open 2026 como una promesa. Y, pase lo que pase, se irá como una realidad. El joven español de 19 años ha avanzado a las semifinales de este ATP 500, donde enfrentará al sorprendente francés Arthur Fils, que eliminó al mejor sembrado restante, el italiano Lorenzo Musetti. Andrey Rublev y Hamad Medjedovic disputarán el otro boleto a la final en la llave opuesta.

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En el tenis, las transiciones generacionales suelen anunciarse con gran expectativa. Pero a veces ocurren en silencio, en pistas emergentes, ante rivales que aún no saben qué ocurrió. Sobre la arcilla de la pista Rafa Nadal, el joven madrileño venció a Cameron Norrie, número 24 del mundo, con un contundente 6-3 y 6-3 en apenas una hora y 10 minutos. No fue un susto. Fue una declaración de principios.

Jódar conectó 21 tiros ganadores, dictó el ritmo de los puntos y, lo más importante, no titubeó cuando el partido exigió autoridad. Acumula ocho victorias consecutivas, su primer título ATP en Marrakech hace dos semanas y ahora un puesto en semifinales en Barcelona. Por si alguien dudaba, el aviso ya no es un rumor.

La estadística ya lo coloca en un lugar privilegiado. Jódar es apenas el quinto español menor de 19 años que alcanza al menos las semifinales en Barcelona en la Era Open. Los otros cuatro son Alex Corretja, Carlos Moyá, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz: nombres que marcaron época y cambiaron la historia del tenis español.

Jódar no es una copia de ninguno, pero hay algo en su juego —una mezcla de agresividad y resiliencia— que recuerda a los grandes. No se achica ante los focos, no especula, va al frente. Y hasta ahora, le funciona.

El camino de Jódar en Barcelona ha sido impecable. Antes de Norrie, superó a Jaume Munar y a Camilo Ugo Carabelli, ambos especialistas en tierra batida. En cada partido ha mostrado una evolución constante, ajustando su estrategia y puliendo detalles.

Ahora, en semifinales, lo espera Fils, el francés de 21 años que viene de eliminar a Musetti por 6-3 y 6-4. Fils regresó en febrero tras una lesión de ocho meses y ha recuperado su mejor nivel. El sábado, dos jóvenes promesas se medirán por un lugar en la final.

Mientras tanto, el otro lado del cuadro sigue su curso. Rublev, quinto cabeza de serie, se impuso a Tomas Machac por 6-4 y 6-3 y se enfrentará a Medjedovic, verdugo de Alex de Minaur. La ausencia más notoria es la de Carlos Alcaraz, quien se retiró por una lesión en la muñeca y también se bajó del Masters de Madrid.

La ausencia del campeón deja un vacío, pero también abre oportunidades. Jódar ha sido el primero en aprovechar la suya. Y no parece dispuesto a dejarla escapar.