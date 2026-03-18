Barcelona pasa por encima del Newcastle y se mete a cuartos de Champions

El Barcelona goleó 7-2 al Newcastle con actuaciones estelares de Raphinha y Lewandowski, y avanzó a los cuartos de final de la Champions League

Barcelona, 18 mar (EFE).- Una segunda parte de ensueño, en la que el Barça se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para los cuartos de final tras fulminar al Newcastle (7-2).

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Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a fulminar al equipo inglés. Evidentemente, el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver, porque su equipo se recompuso en el inicio de la segunda parte y no dio ni una opción.

El Barça estuvo espléndido. Destacó Raphinha con dos goles, dos asistencias y un penalti forzado. Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine, Fermín y Marc Bernal.

Y eso que el inicio del partido fue muy complejo para el Barça, porque el Newcastle tenía un plan, el Barça sabía cuál era, pero no tenía antídoto.

Eso fue lo que ocurrió durante buena parte del primer tiempo, en el que el conjunto inglés respondió cada vez a los goles de los de Hansi Flick hasta que agotaron los pulmones de sus jugadores.

El Barça europeo, letal delante pero muy blando atrás, quedó retratado ante la intensidad del equipo de Eddie Howe, que asfixió la creación de Pedri y Bernal, adelantó las líneas y buscó recuperar en campo contrario.

Y los azulgranas lo pasaron muy mal, a pesar de que se adelantaron tres veces en el marcador. La suerte del juego, cuando los visitantes plantearon jugadas de uno contra uno, estaba en la calidad del desborde de los locales, que lo intentaron por las bandas (Lamine y Raphinha) y buscaron el apoyo de Lewandowski como boya.

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En la primera vez que superó la presión, Lamine sirvió a Fermín, éste a Raphinha y el brasileño abrió la lata en el minuto 6. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero no fue así.

Los de Howe buscaron progresiones por la izquierda de Hall y conexiones con Barnes, generando mucho, aunque los goles llegaron por el otro lado.

El control del juego no lo tenía garantizado el Barça, y esa era una muy mala noticia. La verticalidad del Newcastle hizo el resto. Un gran pase de Hall rompió el fuera de juego y Elanga hizo el 1-1.

Con poco, el partido estaba igualado y con menos, los de Flick volvieron a anotar. Una falta botada por Raphinha, una asistencia de Gerard Martín de cabeza y el tanto de Bernal (2-1, min. 18), su quinto gol en nueve apariciones.

El Newcastle siguió con su plan de partido, no se descompuso y volvió a atacar por la izquierda y a la espalda del carrilero, entonces Araujo, que había entrado por el lesionado Eric Garcia en el minuto 22.

Esa vez la asistencia fue de Barnes para el tanto de Elanga, que le ganó la partida a todos en el segundo palo. El gol había nacido de una pérdida de Lamine Yamal por un taconazo cerca del área grande.

En la parte final del primer tiempo, y en cuanto el Newcastle retrasó su línea de presión, el Barça tuvo más control y buenas ocasiones.

Lewandowski falló una ocasión clarísima en el 40 y tampoco acertó en el 46, en un error compartido con Lamine. Al borde del descanso, Fermín sirvió sobre Raphinha, Trippier lo agarró y el penalti lo transformó Lamine (3-2, min. 52+).

Ese 3-2 sí hizo daño al Newcastle. Ese gol, la llegada del descanso y el intervencionismo de Flick en el vestuario. Todo cambió en los primeros minutos del segundo tiempo, en los que el Barça destrozó a su rival.

Apareció por fin Pedri, de nuevo Raphinha, Fermín, también Lamine, pero sobre todo Lewandowski. En nueve minutos, el Barça lo bordó y anotó tres goles.

En el 4-2, Raphinha dejó solo a Fermín para enfrentarse al meta en el 52. En el 56, de nuevo Raphinha asistió a Lewandowski tras un saque de esquina (5-2) y en el 61 fue Lamine quien le regaló el tanto al polaco (6-2).

La goleada la cerró Raphinha en el 72 (7-2), con su decimonoveno gol del curso. La mala noticia fue la lesión de Joan Garcia, el meta titular del Barça, que tuvo que ser sustituido en el minuto 82.

Los azulgranas ya están en cuartos y su rival saldrá del ganador del Tottenham-Atlético de Madrid (2-5).