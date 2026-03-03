Barcelona rozó la remontada pero Atlético de Madrid avanza a la final de Copa del Rey

El Barcelona ganó 3-0 al Atlético de Madrid pero quedó eliminado de la Copa del Rey tras el 4-0 de la ida.

Barcelona, 3 mar (EFE).- El FC Barcelona rozó la proeza en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde le endosó al Atlético de Madrid un 3-0 insuficiente en el Spotify Camp Nou, que vivió una noche épica pero sin final feliz, ya que los azulgrana se quedaron a un gol de igualar la eliminatoria y forzar la prórroga tras el 4-0 en la ida.

Salió el Barça con intensidad, presionando alto y asfixiando al rival tras pérdida, con Musso exigido desde el primer minuto. Fermín probó al portero con un disparo desde la frontal y alentó a la grada a creer en la remontada.

El conjunto azulgrana sufrió el contratiempo de la lesión de Kounde al minuto 11. Flick reordenó el equipo con el ingreso de Balde y el cambio de banda de Cancelo, manteniendo la ambición ofensiva.

El Atlético de Madrid elimina al Barcelona por 4-3 y se clasifica para la final de Copa del Rey 🔴⚪ pic.twitter.com/wt56VIFYlZ — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

Tras intentos de Raphinha y Bernal, llegó el 1-0 en una jugada iniciada en córner corto entre Fermín y Lamine Yamal, quien desbordó y asistió a Bernal para abrir el marcador. El Atlético respondió con acciones de Griezmann, pero el VAR anuló cualquier posibilidad por fuera de juego.

Cuando el desgaste comenzaba a notarse, apareció Pedri, quien provocó un penalti transformado por Raphinha para el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el Atlético adelantó líneas con Julián Álvarez, pero Joan García sostuvo al Barça. Lamine volvió a desequilibrar y generar peligro constante. Los técnicos movieron el banquillo: Simeone dio entrada a Sorloth, mientras Flick apostó por Dani Olmo como falso ‘9’ y por Rashford para ganar profundidad. También ingresó Araujo para reforzar el juego aéreo.

El 3-0 llegó en el minuto 72, nuevamente por medio de Bernal, tras centro de Cancelo, en una acción revisada por el VAR. Restaban veinte minutos para intentar igualar la eliminatoria, pero el cuarto gol no llegó pese a los intentos de Lamine, Raphinha y el empuje final.

Con Giménez resistiendo en defensa y el Atlético defendiendo con orden, el equipo rojiblanco aseguró su pase a la final de la Copa del Rey, trece años después.

Al Barcelona le quedó el reconocimiento de su afición tras una actuación de carácter y entrega en el Spotify Camp Nou, en una eliminatoria que rozó la gesta histórica, pero que terminó sin recompensa.