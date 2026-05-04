¡Barcelona Tola, bicampeón!

Gana la décima edición del Torneo Caracol de Plata, tras vencer 3-1 a Selección Piloto La Corona

Barcelona Tola se coronó bicampeón de la décima edición del Torneo Caracol de Plata tras vencer en la final 3-1 a Selección Piloto La Corona, en el campo 1 del Deportivo Caracoles.

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En su camino al título, los blaugrana eliminaron 3-1 al México en cuartos de final y al Real Viveros 5-3 en semifinales.

Bajo un intenso calor, los de Santa Isabel Tola madrugaron al rival con goles al 16’ y 17’, en jugadas casi idénticas para el 2-0 a cargo de ‘El Avión’ Álvaro Bocanegra y firmaron el triunfo con uno más del ‘Chino’ Morales.

Selección Piloto La Corona descontó por conducto de Bravo.

Con este título, Barcelona Tola suma su tercer campeonato en el certamen y ya se anunció que viene con sorpresas para competir en el próximo Torneo de la Virgen del Carmen, que se disputa en el Peñón de Los Baños, fusionándose con Ángeles Colonos.

El Deportivo Caracoles estuvo abarrotado, para presenciar la conquista del equipo del ‘Chato’ Juan Carlos Lira, quien destacó el proyecto y la continuidad del trabajo en Barcelona Tola, en conjunto bajo la gestión de César Salazar.