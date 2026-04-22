Barcelona vence al Celta con gol de Lamine Yamal y mantiene ventaja en LaLiga

El Barça venció al Celta con gol de Lamine Yamal, manteniendo su ventaja en LaLiga pese a su lesión

Barcelona (España), 22 abr (EFE).- Con seis partidos para el final, el Barça mantiene los nueve puntos de ventaja al frente de LaLiga, en un partido ante el Celta decidido por un penalti transformado por Lamine Yamal, quien después se lesionó y ya no pudo jugar a partir del minuto 40.

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Con 18 puntos en juego, los azulgrana conservan la ventaja en un partido que tuvo de todo desde el inicio, con una salida trepidante por parte de ambos equipos y tres ocasiones claras, una de Lamine Yamal y dos de Pablo Durán en los primeros 73 segundos.

El encuentro se tornó extraño a partir del minuto 40, cuando Lamine Yamal se retiró tras marcar el penalti, coincidiendo con una emergencia médica en la grada que obligó a detener el partido durante 20 minutos.

Lamine Yamal sufre una grave lesión y podría decir adiós a la temporada



El futbolista sufrió una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda al cobrar un penal contra el Celta de Vigo.pic.twitter.com/Djh0azzelN — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 22, 2026

Hasta ese momento, el duelo se jugó a gran ritmo, con un destacado Celta, que interpretó bien el juego y superó la presión del Barça. Los de Claudio Giráldez ya habían generado cuatro remates antes de la media hora sobre la portería de Joan García, ante un Barça poco habitual en tareas defensivas.

El Barça respondió con la calidad de Lamine Yamal, quien lideró las mejores llegadas, incluyendo un disparo al minuto 29 que pasó cerca del poste de Radu. El Celta también generó peligro con Ferran Jutglà, tras pase de Hugo Álvarez.

En la recta final del primer tiempo, Lamine Yamal fue el protagonista al provocar un penalti de Yoel Lago. Marcó el 1-0, pero salió lesionado por un problema en el isquiotibial izquierdo.

Tras la pausa por emergencia médica, ingresó Roony Bardghji, quien estuvo cerca del 2-0, evitado por Radu.

En la segunda parte, el Barça controló más el juego ante un Celta menos incisivo. Incluso anotó el 2-0 al minuto 55, anulado por fuera de juego de Ferran Torres.

Con el paso de los minutos, los de Hansi Flick priorizaron la posesión y la seguridad, ante un rival que buscó reaccionar con Borja Iglesias e Iago Aspas. Finalmente, el Barça aseguró una victoria clave para acercarse al título de LaLiga.