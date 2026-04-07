Barra de Abogados exige atender recomendaciones de la ONU por crisis de desapariciones en México

La Barra Mexicana de Abogados criticó la postura del Gobierno de México ante la ONU y pidió evitar la descalificación política en casos de desaparición forzada

La Barra Mexicana Colegio de Abogados emitió un pronunciamiento ante la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en el que expone su postura sobre la grave crisis de desapariciones en México y la necesidad de fortalecer las acciones del Estado.

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Llamado a la intervención internacional

El organismo destacó que, con base en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se busca que la situación mexicana sea remitida a la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de impulsar medidas que ayuden a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

La Barra Mexicana subrayó que la desaparición de personas en México representa una crisis de gran magnitud, por lo que consideró indispensable que el Estado atienda las recomendaciones internacionales, incluyendo cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda e investigación.

Exigen mecanismos eficaces y protección a familias

También enfatizó la necesidad de crear mecanismos eficaces para esclarecer los hechos, garantizar la verdad y brindar protección integral a las familias, colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos, quienes desempeñan un papel fundamental ante la falta de respuestas institucionales.

Entre las principales exigencias, destacan: fortalecer los mecanismos de búsqueda, profesionalizar las investigaciones, garantizar la seguridad de quienes participan en ellas, consolidar registros confiables y transparentes, combatir la impunidad con sanciones ejemplares y reconocer el derecho a la verdad y la memoria mediante mecanismos extraordinarios.

Crítica a la respuesta institucional

El organismo señaló que la respuesta del Estado no debe centrarse en la descalificación política, sino en la colaboración con los mecanismos internacionales. Asimismo, exhortó al gobierno a aceptar la ayuda internacional para lograr resultados verificables en la localización de personas y la justicia para las víctimas.

Finalmente, la Barra Mexicana advirtió que México no puede normalizar el dolor de miles de familias, ni postergar soluciones ante esta problemática. Reiteró que cumplir con las recomendaciones internacionales es una obligación jurídica, ética y social, fundamental para fortalecer la justicia y la confianza en las instituciones.