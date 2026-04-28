Barras del América preparan unión histórica para evitar invasión de la Rebel en Liguilla

El Ritual del Kaoz, La Monumental 16 y El Disturbio 77 más porras familiares, estarán juntas en la cabecera norte del Coloso de Santa Úrsula

Las barras del Club América harán a un lado sus diferencias que los tienen separados desde hace casi 20 años, con la misión el próximo domingo de unirse para apoyar al América en la ida del Clásico Capitalino de cuartos de final ante Pumas UNAM en el Estadio Banorte.

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En redes sociales El Ritual del Kaoz, La Monumental 16 y El Disturbio 77, las tres barras principales que apoyan al conjunto azulcrema, anunciaron que juntarán sus fuerzas más La Gente del Club América (LGCA) y Porras Familiares, para empujar al conjunto de André Jardine en el terreno de juego.

¡SE UNEN LAS BARRAS DEL AMÉRICA!

El América contará con todas sus barras bravas unidas para el duelo ante Pumas.

Disturbio, Ritual del Kaoz, Porras Familiares, La Monumental y LGCA. pic.twitter.com/SyYmAaXdcr — Barra Brava (@barrabrava_net) April 28, 2026

A evitar que la Rebel y el Goya los opaque en las gradas

Y es que al ser un Clásico Capitalino ante el acérrimo rival como es Pumas, la Barra Rebel, una de las más numerosas en el futbol mexicano, invadirá al Coloso de Santa Úrsula para apoyar al equipo del Pedregal, por lo que muchas veces se ha dicho que el Estadio Azteca también es casa de los Pumas, ya que el ¡Goya! siempre retumba en ese recinto.

Ante tales circunstancias, las barras azulcremas entendieron que si quieren hacer sentir que el local es verdaderamente el América, por ello es que optaron por juntarse si bien llevaban 17 años cada quién por su lado ya fuera en el Estadio Azteca o en el Ciudad de los Deportes.

“¡Fiesta en América! Todos de amarillo y a una sola voz”, publicaron los grupos de animación de manera conjunta en sus respectivos perfiles de Facebook, para convocar a la afición americanista a apoyar a su equipo.

Los líderes de cada barra se tomaron la foto para confirmar su unión en el apoyo azulcrema, que tiene una misión sumamente difícil ante el equipo que terminó líder de la competencia, ya que la vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario y ahí sí será muy difícil que se hagan sentir.