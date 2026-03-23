Baseball Champions League 2026 levanta el telón con Diablos Rojos en busca de repetir el título

La expectativa entre cada uno de los participantes es máxima, en la antesala de un certamen que reúne a los mejores clubes del mundo

La Baseball Champions League 2026 está lista para celebrar la tercera edición — segunda oficial— de su historia con Diablos Rojos del México a la espera de repetir el título obtenido el año anterior. La expectativa entre cada uno de los participantes es máxima, en la antesala de un certamen que reúne a los mejores clubes del mundo.

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Los cinco dirigentes de los participantes en la Baseball Champions League, dieron el banderazo de salida, a un día del arranque del torneo organizado en conjunto por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) y por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Cada vez más vamos creando este movimiento internacional. No sólo estamos elevando el nivel del torneo con la inclusión de los Brothers de Taipéi. Arrancamos en dos meses la Champions League en Europa y cada vez estamos más cerca de tener una Champions League global. Vamos paso a paso en este torneo de clubes”, comentó Guillermo Ramírez González, Comisionado de la Baseball Champions League.

La Baseball Champions League 2026 se realizará en el Estadio Alfredo Harp Helú, hogar de los Diablos Rojos del México. Un escenario de primer nivel para un certamen que busca consolidarse como la máxima competencia de clubes en el beisbol mundial.

“Tener a China Taipéi es una gran adición para el torneo. Los Brothers son un equipo de mucha tradición, su liga es muy competitiva y es un placer tenerlos por acá. De la mano de la WBSC organizamos este torneo tan innovador”, aseguró Horacio de la Vega Flores, Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol. La llegada de los taiwaneses eleva el nivel competitivo y amplía el alcance global del certamen.

El torneo consta de un round robin en el que cada equipo enfrentará a los otros cuatro participantes, mientras que los dos mejores equipos de la primera ronda se verán las caras en la Gran Final que se llevará a cabo el domingo 29 de marzo. Un formato que garantiza acción y emoción de principio a fin.

“Para mí y para mi país representa un gran honor participar en esta Baseball Champions League. Cuba viene por el campeonato, buscamos por lo menos igualar lo hecho por Las Tunas el año anterior, que llegaron hasta la final”, afirmó Armando Jesús Ferrer, manager de los Cocodrilos de Matanzas de Cuba. La isla busca recuperar la corona que se le escapó en 2025.

El primer equipo que ganó la Baseball Champions League fueron los Fargo Moorhead-Redhawks, de la American Association, luego de superar en la Final a los Caimanes de Barranquilla, de Colombia, en torneo que se disputó en el Parque Kukulcán, en Mérida, Yucatán. Desde entonces, el certamen no ha dejado de crecer.

“Nuestros jugadores están muy emocionados por regresar al torneo, tuvimos una gran participación el año anterior y nos encanta la idea de regresar al Estadio Alfredo Harp Helú. La competencia es muy buena, ya aprendimos que hay que mantener la pelota abajo porque en la Ciudad de México vuela mucho la pelota”, confesó George Tsamis, manager de los Kane County Cougars de Estados Unidos.

Los Dantos de Managua protagonizarán el primer juego de la BCL 2026, el martes 24 de marzo a las 10:00 horas, ante los CTBC Brothers. Un honor para la novena nicaragüense, que debutará en el torneo con la responsabilidad de abrir la competencia.

“Para los Dantos es nuestra primera participación en el torneo, traemos peloteros con mucha experiencia y también a grandes promesas de nuestra pelota”, Ronald Garth, manager de los Dantos de Nicaragua. Los nicaragüenses llegan con la ilusión de dar la sorpresa en su estreno.

Los CTBC Brothers son una de las franquicias más exitosas en la historia de la Liga de Beisbol Profesional de China (CPBL) en Taiwán, pues han ganado 10 títulos de la Serie de Taiwán. Un palmarés que habla de su grandeza y de la calidad que aportan al torneo.

“Está por empezar la temporada en Taiwán, venimos con un equipo joven, este torneo será una gran experiencia para nuestros prospectos. Somos un equipo que siempre le da la oportunidad a sus jóvenes para poder aprender”, aseguró Cheng-Min Peng, manager de los CTBC Brothers.

Los Diablos Rojos son los vigentes campeones de la Baseball Champions League, torneo que ganaron en 2025 luego de vencer en la gran final a los Leñadores de Las Tunas, de Cuba. El equipo escarlata buscará repetir la hazaña en su propia casa.

“Estamos de regreso en nuestra casa y en este torneo. Venimos de 17 días de pretemporada en Oaxaca, esta etapa de nuestro Spring Training es muy importante y venimos a repetir el título en la BCL. En este momento estamos con un 70% del equipo que veremos para el Juego Inaugural de la LMB. En la BCL, cualquier equipo puede ser campeón, nos sentimos bien, con una rotación que de momento se puede perfilar para que sea la que usemos ya en LMB”, puntualizó Lorenzo Bundy, manager de los Diablos Rojos del México.