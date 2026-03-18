Bayern Múnich golea al Atalanta y avanza a cuartos de final de la Champions League

El Bayern goleó al Atalanta con doblete de Harry Kane y selló su pase a los cuartos de final de la Champions League

Berlín, 18 mar (EFE).- El Bayern se impuso este miércoles por 4-1 al Atalanta con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, uno de Lennart Karl y otro de Luis Díaz para acabar con la más mínima duda sobre su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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El partido, tras el resultado de la ida (1-6), era un trámite y el Atalanta pareció centrarse en evitar una nueva debacle ante un Bayern que dominó con claridad aunque sin arriesgar demasiado, consciente de que la eliminatoria ya estaba prácticamente resuelta.

El balón estuvo permanentemente en la mitad del Atalanta, el Bayern lo recuperaba rápidamente y generaba llegadas y remates a puerta.

El primer gol llegó en el minuto 25, en un penalti marcado por Harry Kane. La sanción de la pena máxima sólo se confirmó después de que el árbitro, el francés Benoit Bastien, consultara el VAR y determinara que Scalvini había interceptado con una mano un remate de Kane.

Luego, en el primer intento del inglés, el meta Sportiello paró el penalti, pero no estaba sobre la raya, por lo que, otra vez tras intervención del VAR, el penalti se repitió y Kane no dejó pasar la segunda oportunidad.

Hasta ese momento, no había habido noticias del Atalanta en ataque. La única ocasión del equipo italiano en la primera mitad se produjo en el minuto 44, cuando el meta Jonas Urbig paró un remate de corta distancia de Mario Pasalic.

El dominio del Bayern se reflejó en las estadísticas, con 16 remates frente a 2 en los primeros 45 minutos, 76% de posesión de la pelota y 450 pases, lo que evidenció un auténtico monólogo.

No habían pasado diez minutos de la segunda parte cuando Kane marcó el segundo, con un remate a la escuadra dentro del área tras deshacerse de dos rivales.

Tras el segundo gol, el entrenador Vincent Kompany decidió darle a Deniz Ofli sus primeros minutos en el primer equipo y el jugador respondió iniciando la jugada del tercer gol, marcado por Lennart Karl a pase de Luis Díaz.

En el cuarto gol, Luis Díaz y Karl se volvieron a juntar pero en funciones invertidas y fue el colombiano el que marcó, con una vaselina dentro del área tras un pase largo del alemán.

El Atalanta logró maquillar el resultado con un gol de cabeza de Samardzic en el minuto 85 tras un saque de esquina.