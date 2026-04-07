Bayern Múnich vence al Real Madrid y toma ventaja en Champions League

El Bayern Múnich venció 1-2 al Real Madrid en la ida de cuartos de la Liga de Campeones y tomó ventaja rumbo a semifinales

Madrid, 7 abr (EFE).- El Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar este martes al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final (1-2).

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El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, en el minuto 41, con el gol del colombiano Luis Díaz y al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, hizo el segundo. El Real Madrid acortó distancias en el 71 por medio de Kylian Mbappé.

El francés Aurelien Tchouaméni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich. EFE