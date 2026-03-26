BBVA México es la Fintech más grande que da servicio a más de 27 millones de clientes para que no paguen comisiones

BBVA México es la fintech más grande del país, al dar atención a más de 27 millones de clientes por medio de su app, y se espera en breve llegar a 30 millones, lanzando el reto a cualquier banco y fintech de alcanzar esa atención.

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Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, dio los datos duros y anunció que el banco abre una nueva etapa de hiperpersonalización para ofrecer una experiencia distinta a cada usuario, ofreciendo una app diferente para cada cliente.

“La hiperpersonalización es la capacidad del banco de prestar asesoría superpersonalizada frente a los millones de clientes que se tienen”, dijo, y señaló que en 2025, BBVA México sumó a su banca móvil a 2.5 millones de clientes digitales.

“Creo que no hay fintech que estén haciendo eso. Y este año vamos por 3 milloncitos más para llegar a 30 millones. Entonces, seguimos liderando ese espacio“, aseveró en conferencia de prensa.

Reconoció que en el inicio del cambio en la app, hubo reticencia de los usuarios, pero no se redujo la cantidad de clientes.

Es más, señaló que de 34 millones de clientes que tienen, 76% llevan a cabo transacciones digitales, lo que representa un paso importante en la eliminación de comisiones para sus usuarios.

A pregunta expresa de si BBVA México es ya de plano una fintech o si sigue siendo banco, Mauricio Pallares, director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, aseveró que “ninguna fintech tiene 34 millones de clientes ni el nivel de uso y productos que tenemos, además de productos que usan nuestros clientes. Puede ser banco, puede ser fintech, pero al final damos servicios financieros. Tenemos muchísimos clientes y al final damos servicios financieros y tenemos una interacción brutal en el mundo de los clientes“.

Durante la conferencia, BBVA México dio a conocer dos innovaciones en su app, el llamado “Grupo de gastos”, una funcionalidad que permite crear grupos, registrar consumos, dividir montos y dar seguimiento a los saldos entre varios participantes desde la propia app.

La herramienta fue diseñada para ordenar los gastos compartidos entre amigos y familiares que tengan cuenta en BBVA, pero también para personas que tengan cuentas en otros bancos, explicó Carlos González, director de Desarrollo de Soluciones para Banca Minorista.

Y la otra innovación es la de “coach financiero”, que está más relacionado con la educación financiera y el control de las finanzas de los clientes, ayudándoles a ahorrar y, para la segunda mitad de este año, se podrá invertir en fondos de inversión.

Daniel Gabino, director de Modelos de Relación y Experiencia al Cliente, comentó que la app “ya no es informativa y transaccional; con la hiperpersonalización ayuda a la salud financiera del cliente