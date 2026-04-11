La Beca Rita Cetina para primaria en abril 2026 ya comenzó a pagarse. Aprende cómo verificar si ya cayó el depósito y qué hacer si no aparece

Una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios de la Beca Rita Cetina es cómo verificar si ya se realizó el depósito correspondiente al mes de abril de 2026, especialmente para familias con estudiantes de primaria.

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La Beca Rita Cetina es un programa del Bienestar que otorga un apoyo de 2,500 pesos anuales por cada niña o niño de primaria, con el objetivo de respaldar la economía de las familias mexicanas.

Fechas de pago en abril 2026

Los depósitos del segundo bimestre de 2026 se realizarán del 1 al 16 de abril, siguiendo un calendario organizado según la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Calendario de depósitos por apellido

Los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

A, B: 1 de abril

1 de abril C: 6 de abril

6 de abril D, E, F: 7 de abril

7 de abril G: 8 de abril

8 de abril H a L: 9 de abril

9 de abril M: 10 de abril

10 de abril N a Q: 13 de abril

13 de abril R: 14 de abril

14 de abril S: 15 de abril

15 de abril T a Z: 16 de abril

Cómo verificar si ya recibiste el pago

Para saber si el depósito ya fue realizado, puedes consultar tu tarjeta del Banco del Bienestar en cajeros automáticos, aplicación móvil o ventanilla, además de revisar el Buscador de Estatus del programa.

También puedes verificar el pago a través de mensajes SMS, correo electrónico o avisos en las escuelas, donde se notifican actualizaciones importantes sobre los depósitos.

Razones por las que el pago puede no reflejarse

Si el dinero aún no aparece, puede deberse a que el pago está en proceso, aún no llega la fecha asignada o existe algún problema en el registro. En esos casos, se recomienda esperar unos días o acudir a los módulos del Bienestar para aclarar la situación.