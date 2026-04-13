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Beca Rita Cetina 2026: estudiantes que recibirán pago del 13 al 17 de abril; lista completa

Los estudiantes recibirán el pago de la Beca Rita Cetina del 13 al 17 de abril de 2026. Conoce quiénes son los beneficiarios y requisitos del apoyo


Beca Rita Cetina 2026
Beca Rita Cetina primaria abril 2026: cómo saber si ya cayó el pago en tu cuenta

Los pagos de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina continúan como parte de los programas del Gobierno de México, cuyo objetivo es brindar apoyo económico a estudiantes de escuelas públicas y evitar la deserción escolar en el país.

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Durante esta semana se estarán realizando los últimos depósitos del periodo, por lo que es fundamental que padres de familia y tutores estén atentos al saldo de sus tarjetas. Este proceso marca el cierre de pagos correspondiente a este ciclo.

Monto del apoyo económico en 2026

Actualmente, el programa otorga $1,900 pesos bimestrales por familia con hijos en secundaria, además de $700 pesos adicionales por cada estudiante extra. A partir de este 2026, también se incluyó a primaria con un pago único anual de $2,500 pesos destinado a útiles y uniformes.

Calendario de pagos de la tercera semana de abril

Los depósitos se realizan de manera ordenada por orden alfabético. Este es el calendario correspondiente:

Lunes 13: N, Ñ, O, P, Q
Martes 14: R
Miércoles 15: S
Jueves 16: T, U, V, W, X, Y, Z

Requisitos para recibir la beca

Para acceder al apoyo, el padre, madre o tutor debe registrar al estudiante en el portal oficial y esperar la validación de datos, así como la entrega de la Tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se notifica a través de la escuela.

El depósito se realiza de forma bimestral y directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo el orden alfabético. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en sucursales del banco, facilitando el acceso al recurso.