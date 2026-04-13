Los estudiantes recibirán el pago de la Beca Rita Cetina del 13 al 17 de abril de 2026. Conoce quiénes son los beneficiarios y requisitos del apoyo

Los pagos de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina continúan como parte de los programas del Gobierno de México, cuyo objetivo es brindar apoyo económico a estudiantes de escuelas públicas y evitar la deserción escolar en el país.

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Durante esta semana se estarán realizando los últimos depósitos del periodo, por lo que es fundamental que padres de familia y tutores estén atentos al saldo de sus tarjetas. Este proceso marca el cierre de pagos correspondiente a este ciclo.

Monto del apoyo económico en 2026

Actualmente, el programa otorga $1,900 pesos bimestrales por familia con hijos en secundaria, además de $700 pesos adicionales por cada estudiante extra. A partir de este 2026, también se incluyó a primaria con un pago único anual de $2,500 pesos destinado a útiles y uniformes.

Calendario de pagos de la tercera semana de abril

Los depósitos se realizan de manera ordenada por orden alfabético. Este es el calendario correspondiente:

Lunes 13: N, Ñ, O, P, Q

Martes 14: R

Miércoles 15: S

Jueves 16: T, U, V, W, X, Y, Z

Requisitos para recibir la beca

Para acceder al apoyo, el padre, madre o tutor debe registrar al estudiante en el portal oficial y esperar la validación de datos, así como la entrega de la Tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se notifica a través de la escuela.

El depósito se realiza de forma bimestral y directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo el orden alfabético. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en sucursales del banco, facilitando el acceso al recurso.