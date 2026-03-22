Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago doble en abril 2026 para primaria? Esto se sabe

El programa otorga un depósito bimestral de mil 900 pesos, el cual se entrega a través de cuentas del Banco del Bienestar

La incertidumbre en torno a la Beca Rita Cetina ha generado diversas dudas entre padres de familia y tutores, especialmente sobre los depósitos programados para este año y la posibilidad de recibir pagos adicionales.

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Uno de los temas que más ha llamado la atención es el supuesto pago doble en abril de 2026, una versión que ha circulado principalmente entre familias con hijos en primaria, aunque el programa está enfocado en otro nivel educativo.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas, con el objetivo de reducir la deserción escolar y apoyar a las familias con gastos educativos.

Quiénes pueden recibir este apoyo

Aunque ha despertado interés en distintos sectores, es importante aclarar que esta beca no está dirigida a estudiantes de primaria, sino a otro segmento dentro de la educación básica, por lo que no todos los solicitantes pueden acceder al beneficio.

Monto y forma de pago

El programa otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, depositados a través del Banco del Bienestar. Este dinero puede utilizarse para cubrir necesidades como útiles escolares, transporte, alimentos o uniformes.

🟢Mamá, papá, tutora y tutor🟢



El registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina sigue abierto para estudiantes de primero a sexto de primarias públicas. 🙌



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¿Habrá pago doble en abril?

Las autoridades han señalado que no habrá pago doble en abril, ya que la confusión proviene de otros programas educativos que sí han realizado depósitos acumulados por retrasos, situación que no aplica en este caso.

Para el mes de abril de 2026, los estudiantes inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán únicamente su pago regular del segundo bimestre, manteniendo el esquema de mil 900 pesos. Con esto, se descarta cualquier depósito adicional y se aclaran las dudas entre los beneficiarios.