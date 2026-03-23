Bélgica sufre dos bajas para Fecha FIFA ante México: Trossard y Vanaken, fuera por lesión

El extremo del Arsenal y el mediocampista del Brugge no podrán estar por problemas en la cadera

La Selección de Bélgica, segundo rival de México en esta Fecha FIFA de marzo, sufrió este lunes dos bajas, toda vez que el conjunto de los Diablos Rojos informó de futbolistas que no realizarán el viaje a Estados Unidos.

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Tanto el extremo del Arsenal de Inglaterra, Leandro Trossard, como el mediocampista del Club Brugge, Hans Vanaken, fueron dados de baja del equipo nacional belga, dado que ambos arrastran lesiones en la cadera.

De los dos, sin duda que la baja más fuerte es la de Trossard. El futbolista de los Gunners, jugó 82 minutos el domingo en la Final de la Carabao Cup, misma que perdieron 0-2 con el Manchester City.

Trossard, de 31 años, salió de cambio por el brasileño Gabriel Martinelli y si bien no tuvo problemas en el juego, la Federación de Futbol de Bélgica informó que se llegó a un acuerdo con el Arsenal para que el futbolista no viajara, ya que justo apenas viene saliendo de sus temas en la cadera.

Y en el caso de Hans Vanaken, mediocampista de 33 años, el jugador también presentó problemas en la cadera, por lo que quedó desafectado de la convocatoria para viajar a los Estados Unidos.

Los Diablos Rojos jugarán primero ante el equipo de las Barras y las Estrellas en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta el 28 de marzo. Posteriormente, el martes 31, se medirán a la Selección Mexicana en el Soldier Field de Chicago.

Hasta el momento, la Federación de Futbol de Bélgica no informó de si habrá reemplazo de los dos futbolistas.